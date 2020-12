Koper Primorske diskvalificirana iz lige Aba

Slovenski košarkarski klub Koper Primorska to sezono ne bo več nastopal v ligi Aba. Kot so sporočili iz vodstva jadranskega ligaškega tekmovanja, so klub zaradi dveh neupravičenih odpovedi tekem diskvalificirali. Koprski klub uradno sicer še ni ugasnil.