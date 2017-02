Trener Ilirije Saša Dončić je to pot spočil nosilno trojico Gorana Jagodnika, Stipeta Modrića in Jasmina Hukića. Slednji v nasprotju s prvima dvema ni bil niti v moštvu za tekmo. Priložnost so tako dobili nekateri posamezniki, ki v letošnji sezoni niso igrali veliko in se izkazali z odličnimi predstavami. Najbolje jo je izkoristil Jan Gršič, ki je odigral celoten obračun in na koncu pristal pri 36 točkah. Odlično je igral tudi Žan Mark Šiško, ki je 26 točkam dodal deset asistenc in pet ukradenih žog. gte