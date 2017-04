Intervju, Goran Jagodnik: Ne igraš za Zdovca, Pipana..., ampak Slovenijo

Pri dvainštiridesetih letih je Goran Jagodnik košarkarske superge obesil na klin. V karieri je v tujini igral za kar deset različnih klubov v šestih državah, ki jih zna našteti v trenutku. Razen pri Dinamu iz Moskve se je povsod počutil lepo, a nikoli tako, kot ko je nase nadel dres z državnim grbom. Na uradnih tekmah kar 75-krat, s čimer je na večni lestvici nastopov za reprezentanco na tretjem mestu za Jako Lakovičem in Urošem Slokarjem. Zadnji dve sezoni je Iliriji v tretji in drugi ligi pomagal do prvoligaškega statusa in kljub letom še vedno izstopal.