Madžarska vlada je prejšnji teden v parlament poslala dva zakona, ki bosta predvidoma odpravila razglašene izredne razmere brez časovne omejitve. Zaradi tega spornega ukrepa, s katerim je premier Viktor Orban dobil široka pooblastila za vladanje brez parlamenta, so iz Evropske unije prihajale številne kritike dodatnega spodkopavanja vladavine prava na Madžarskem. Toda pravniki in predstavniki nevladnih organizacij opozarjajo, da bi se razmere utegnile še poslabšati.

Pravniki Gabor Halmai, Gabor Maszaros in Kim Lane Scheppele so za spletni portal Verfassungsbloganalizirali nova zakona. Prvi zakon, ki obsega le eno stran, odpravlja izredne razmere. Toda drugi zakon, ki je dolg 247 strani, uvaja nova »prehodna določila«, ki bi jih lahko vlada uporabila ob vnovični razglasitvi »zdravstvenih kriznih razmer«. Po oceni avtorjev analize lahko vlada krizne razmere razglasi na priporočilo zdravstvenih organov in brez potrditve parlamenta. Vlada bo torej lahko sama razglasila izredne zdravstvene razmere in sama sprejemala ukrepe za reševanje krize.

Polletno podaljševanje izrednih razmer V primerjavi s še veljavnim zakonom, s katerim so uvedli izredne razmere, se zmanjšuje tudi nadzorna vloga parlamenta. Je pa madžarska vlada v novem zakonu upoštevala kritike zaradi časovne neomejenosti razglašenih izrednih razmer. Te so v novem predlogu zakona omejene na šest mesecev. A pravniki opozarjajo, da gre le za navidezno časovno omejitev. Vlada lahko namreč izredne razmere po njihovem preteku vedno znova podaljšuje za pol leta. Kot opozarjajo Halmai, Maszaros in Scheppelejeva, je to podaljševanje podobno mehanizmu izrednih razmer zaradi migrantske krize, ki jih vlada v šestmesečnih intervalih obnavlja vse od leta 2015. Avtorje analize zakona skrbi tudi to, da bo večja pooblastila dobila vojska. Čeprav v zakonu piše, da bo vojska pomagala pri odpravljanju izredne situacije, pa trojica pravnikov opozarja na določilo, da bo vojska smela tudi uporabiti orožje proti civilnemu prebivalstvu – a le, da ljudi ranijo. Ker virusa ni mogoče premagati z orožjem, se pravniki sprašujejo o upravičenosti takšnih pooblastil. Nova predloga zakonov so ostro obsodili v Amnesty International, Helsinškem odboru in Združenju za civilne svoboščine na Madžarskem. »Tisti, ki so opozarjali, da vlada lahko zlorabi in tudi bo zlorabila pridobljena pooblastila med koronavirusno krizo, so imeli prav. V zadnjih dveh mesecih je vlada sprejela številne odloke, ki niso imeli zveze z zaščitnimi ukrepi ali pa so neproporcionalno omejili temeljne svoboščine. Obljuba o odpravi zakona o pooblastilih in končanju izrednih razmer ni nič drugega kot optična iluzija. Če bodo zakoni sprejeti v sedanji obliki, bodo vladi omogočili vladanje z odloki za nedoločen čas, a tokrat z minimalnimi ustavnimi varovalkami,« so v skupni izjavi zapisali nevladniki.