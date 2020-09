Komisija naj bi po neuradnih napovedih predstavitev poročila preložila na oktober, vendar pa je danes nepričakovano sporočila, da ga bo predstavila v sredo, kot je bilo sprva načrtovano.

To so v Bruslju sporočili, potem ko je Orban v pismu von der Leynovi zahteval odstop Jourove zaradi njenih izjav o »bolni demokraciji« na Madžarskem v pogovoru za nemški Spiegel, ki da so neskladne z njenim mandatom.

Govorka komisije je povedala, da so pismo videli in da bodo nanj odgovorili, da von der Leynova sodeluje z Jourovo pri pripravi poročila o vladavini prava in da uživa Jourova »popolno zaupanje« predsednice.