Največji zbiratelji vozil na svetu: Ob nesramni ponudbi zgolj zamahnil z roko

Največji zbiratelji avtomobilov na svetu so tudi nesramno bogati. Največ, kar 7000, jih ima v svoji zbirki brunejski sultan Hasanal Bolkiah. Komik Jay Leno je prvega kupil pri vsega 14 letih, poslovnežu Dmitriju Lomakovu so noro všeč starodobniki pomembnih nacistov, zbirka modnega oblikovalca Ralpha Laurena pa navdušuje s svojo lepoto in vrednostjo.