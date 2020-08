Karavana starih miličniških vozil

Na dvorišču Tatjane in Mirana Pahorja nas pričakajo trije modri lepotci, parkirani drug zraven drugega: fičo letnik 1979, golf2 letnik 1989 in IMV 1600 kombi letnik 1974. Starodobniki sami po sebi na cesti ne bi pritegnili večje pozornosti in simpatije mimovozečih, če ne bi šlo za stara policijska vozila z napisom “milica” na vratih.