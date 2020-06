Zamenjava trenerja v ekipnem športu praviloma prinese nekaj dobrega, vsaj na kratki rok, saj so igralci še bolj motivirani, da se mu dokažejo. Nič drugače ni v gospodarstvu, kjer pa zamenjave niso vedno narejene z namenom revolucije, temveč nadgradnje obstoječega stanja. Takšna je tudi zamenjava, do katere bo prišlo 1. julija. Predsednik uprave koncerna Volkswagen Herbert Diess, ki je imel hkrati tudi škarje in platno pri znamki Volkswagen, se je namreč odločil, da te funkcije ne bo več opravljal, mesto izvršnega direktorja pa je zaupal Ralfu Brandstätterju, ki je podjetju lojalen že 27 let. Ne bo mu lahko, saj stopa v velike čevlje. Lani je Volkswagen po vsem svetu prodal 6,3 milijona vozil, od tega polovico na Kitajskem.

Danes 51-letni Nemec je študiral industrijsko strojništvo, nato pa se zaposlil v podjetju iz Wolsburga in se na karierni lestvici ves čas vzpenjal. Menedžer je prvič postal leta 2008, ko je bil del uprave družbe Seat, odgovoren za področje nabave, z decembrom 2015 je to funkcijo opravljal pri znamki Volkswagen. »Ralf Brandstätter sodi med najbolj izkušene menedžerje podjetja. V minulih dveh letih je uspešno vodil Volkswagen kot operativni direktor in imel ključno vlogo pri preobrazbi znamke. Po daljnosežnih strateških odločitvah v minulih letih si bo zdaj intenzivno prizadeval za nadaljnji razvoj znamke Volkswagen kot njen izvršni direktor,« je povedal Herbert Diess.

Naloga novega prvega moža bo tudi iskanje rešitev, s pomočjo katerih naj bi še naprej rastli in izboljšali dobičkonosnost, kar naj bi jim uspelo s še večjo kakovostjo avtomobilov, po katerih bodo potencialni kupci vse bolj povpraševali. Brandstätter je bil zadnja leta intenzivno vpleten v razvoj platforme za električna vozila MEB, ki so Volkswagnova prihodnost, vsega pa seveda ne more postoriti sam, saj ima dan zgolj 24 ur. »Uspelo mi je sestaviti moštvo, v katerem so izkušeni posamezniki in na katere se lahko zanesem. To mi bo zdaj pomagalo, da se lahko osredotočim zgolj na vodenje znamke,« še pojasnjuje.

Ne bo mu lahko, tudi zato, ker trenutno potekajo pogovori z delavskimi vodji, ki od 19 mest v nadzornem svetu zasedajo devet mest, Diess pa se bo tudi s pomočjo Brandstätterja trudil, da privolijo v občutno krčenje pravic, med drugim naj bi delo izgubilo 14.000 ljudi. Podjetje čakajo namreč 34-milijardne investicije v razvoj električnih in avtonomnih vozil, 50 milijard bodo odšteli za nakup električnih baterij. »Moja naloga je, da zadane načrte uresničimo karseda hitro. V popolnosti moramo izkoristiti sinergije in potencial, ki ga imajo vse znamke znotraj podjetja,« pravi v Braunschweigu rojeni poslovnež. Volkswagen se namreč podaja na pot množične brezemisijske mobilnosti, v okviru katere naj bi do leta 2025 prodali najmanj 1,5 milijona električnih avtomobilov. Ob elektrifikaciji bodo spodbujali tudi digitalizacijo.

Vsak drugi volkswagen bo športni terenec

Za Volkswagnom so namreč burna leta, ki so se začela z afero s prikrivanjem škodljivih izpustov. Posledica so bile milijardne odškodnine in izguba zaupanja potencialnih kupcev. »Uspelo nam je ustvariti Novi Volkswagen. Jeseni 2015 so bile gospodarske razmere za nas slabe, avtomobili pa niso prinašali dobička. Potrebovali smo vsebinski načrt za preživetje krize. Streslo nas je namreč kot močan potres,« se spominja poslovnež. Kmalu so sprejeli strategijo, da je elektrifikacija njihovih vozil edina pot, da znižajo izpuste ogljikovega dioksida brez pomoči dizelsko gnanih vozil. Tako se je porodila ideja o platformi MEB. Da pa bi postali dobičkonosni, to seveda ni bilo dovolj. Začeli so pravo ofenzivo dobičkonosnih športnih terencev, po katerih ljudje najbolj povprašujejo.

»Do leta 2025 se bo naša flota terencev z 11 povečala na več kot 30 vozil po vsem svetu. Vsak drugi volkswagen bo tedaj športni terenec,« vizijo razlaga Brandstätter, ki je lahko ponosen, da so tudi z njegovo pomočjo izboljšali produktivnost in občutno znižali fiksne stroške, in sicer do letošnjega leta za tri milijarde evrov. V podjetju so po blamaži spoznali, da potrebujejo temeljne kulturne spremembe. »Prepričan sem, da lahko pridobimo zaupanje naših strank, prodajalcev in družbe zgolj tako, da smo v podjetju iskreni in pošteni.« Če jim bo uspelo, bo znamka Volkswagen postala eden vodilnih ponudnikov mobilnosti z nevtralnimi izpusti ogljikovega dioksida in digitalno tehnološko podjetje. Še pred leti je bilo verjeti v kaj podobnega misija nemogoče.