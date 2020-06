To je namreč okvirni datum, ki ga je sporočilo vodstvo tekmovanja v najmočnejši košarkarski ligi na svetu, potem ko je v četrtek zvečer izdalo smernice za ponovni zagon tekmovalne košarke.

Letošnja prilagojena sezona z 22 ekipami se bo končala najkasneje do 12. oktobra, začetek nove pa bo decembra tega leta. To bi pomenilo, da bi se naslednja sezona v rednem delu končala na začetku junija, ob normalnem poteku končnice pa bi trajala nekje do konca julija ali začetka avgusta, ko bodo že na sporedu OI v Tokiu. Te so na koledarju med 23. julijem in 8. avgustom.

Veliko bo torej odvisno tudi od uspešnosti ekip s slovenskimi igralci v končnici lige NBA. Za reprezentanco, ki naj bi 24. junija 2021 začela olimpijske kvalifikacije, sta zanimiva predvsem Dončić (Dallas Mavericks) in Čančar (Denver Nuggets), medtem ko je Goran Dragić (Miami Heat) po osvojeni zlati kolajni na evropskem prvenstvu v Turčiji leta 2017 sklenil reprezentančno kariero.

Vodstvo lige NBA je sicer oznanilo še nekaj drugih datumov za nadaljevanje letošnje sezone. Mednarodni igralci se bodo od 15. junija naprej vračali v ZDA, v klubih pa se morajo zglasiti najkasneje do 21. junija.

Naslednji dan se bodo začela temeljita testiranja, 30. junija pa začetek pripravljalnih taborov za moštva, ki bodo 7. julija odpotovala v Orlando. Tam se bo sezona nadaljevala 31. julija z osmimi tekmami rednega dela za vsako izmed 22 ekip. Sezona se bo predvidoma končala do 12. oktobra.

Loterija ekip za nabor novincev bo na sporedu 25. avgusta, sam nabor pa 15. oktobra. Tri dni kasneje se bo odprla še tržnica za igralce, ki jim po koncu sezone potečejo pogodbe.