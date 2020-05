Mogoče smo se, vsaj za kratek čas, zavedeli, kaj pomeni to naše nenehno potovanje, od bolj ali manj nujnega tovornega transporta do potovanj in turizma. Zeleni turizem je zelo relativen pojem, saj je prav letalski promet eden večjih grešnikov pri ogljičnih izpustih, tudi velike ladje za križarjenje niso nič kaj boljše v tem pogledu. Menda so prodajalci koles v tem času doživeli pravi bum. Kolesa so postala prodajni hit. Mene kot navdušenega kolesarja to ni presenetilo. Če se naše obzorje nekoliko skrči, postane kolo zelo primerno prevozno sredstvo. Upam, da se bo še več ljudi prepričalo, da je tudi »potovanje« od 20 kilometrov naprej pa tja do 100, kolikor se brez posebnega naprezanja lahko zapeljete s kolesom, lahko zanimivo in lepo, ker imamo pač to srečo, da živimo v takem okolju, ki nam to lepoto (za zdaj še) ponuja. Pa še občutek, da smo nekaj naredili za dobro počutje in za zdravje, je dober, kajne? In še nekaj za okolje povrh. Naj tako ostane tudi v prihodnje.

Sam sem v času epidemije veliko kolesaril. Ko smo bili omejeni še v okvire svoje občine, sem jo dodobra spoznal in, moram priznati, našel precej »novih« poti. Da, bile so že prej in čakale so tudi name, a sem jih pač prezrl, ker je tudi drugod veliko drugih, ki tudi kar kličejo, da jih prevoziš. In sosedova trava je vedno bolj zelena, kajne? Ampak prav zato, ker sem nekako dva meseca, če ne več, večinoma kolesaril na istem območju, sem letos res doživel razvoj narave od začetka pomladi, zgodnjega cvetja in golih gozdov, do buhtečega zelenega maja. Zgodilo se mi je, da sem šel trikrat mimo iste rastline, ki je najprej v toplem marcu vzbrstela iz tal, pa jo je potem dvakrat zasnežilo in na koncu je dosegla svojo zrelost že v senci olistanega drevja. Tisti, ki vam to nekaj pomeni, me boste gotovo razumeli. Že dolgo nisem »v živo« spremljal tega sicer vsakoletnega poteka. Saj sem pogosto, če le vreme približno to dopušča, zunaj, v naravi, a vedno drugje, zato se mi take podrobnosti skrijejo.

Res je, da smo si različni – nekatere neustavljivo vleče na dolga potovanja, na odkrivanje drugih, drugačnih delov naše Zemlje, drugi so pravi zapečkarji in jih zlepa ne spraviš iz njihovega domačega udobja. A če nekaj časa ne moremo ne vem kam daleč, se nam lahko pokaže prav zanimiv svet, ki ga bi sicer spregledali v želji po vedno novem in novem.