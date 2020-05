Za žaltavo južino

Imenovanje upravnega odbora Prešernovega sklada je bilo vedno pomembno politično znamenje in oznanilo: z njim je oblast sporočala javnosti, kaj namerava s kulturo, kako želi poseči v njeno pluralnost in avtonomijo, ob tem pa je kadrovska sestava odbora nehote razkrivala tudi oblastna razmerja in merjenje moči med političnimi strujami in ideološkimi nasprotniki. Je vladajoča politika trdno nadzirala in obvladovala polje kulture, ali je morala sklepati demokratične kompromise; je kulturi dopuščala svobodno življenje, brez političnega vmešavanja, ali pa je želela vanjo poseči s svojo ideologijo? In tako naprej. Vse to se je dalo brati iz sestave tega gremija, ki se je velikokrat proslavil le s praznim posedanjem in kakšnimi obskurnimi odločitvami.