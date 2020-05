Ponoči bo ponekod v vzhodni in deloma srednji Sloveniji rahlo deževalo, do jutra pa se bo delno zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo v zahodni Sloveniji sončno, drugod po deloma jasnem jutru spremenljivo, na vzhodu tudi pretežno oblačno. Pihal bo severni do severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Goriškem in ob morju okoli 24 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bo nastala kakšna ploha. V sredo bo povečini sončno, popoldne bodo nastale posamezne plohe ali nevihte.

Vremenska slika: Naši kraji ležijo na obrobju obsežnega območja visokega zračnega tlaka s središčem nad Skandinavijo. Neizrazita vremenska motnja se iznad vzhodne Evrope počasi pomika proti vzhodnim Alpam. Od severovzhoda priteka k nam razmeroma hladen in občasno tudi bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Od severovzhoda se bo danes postopno pooblačilo, popoldne in zvečer bodo v vzhodni Avstriji, vzhodni Hrvaški in na Madžarskem rahle padavine. v Ponedeljek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno. Sončno bo ob Jadranu.

Biovreme: V nedeljo in v ponedeljek bo vpliv vremena na počutje večinoma ugoden, le vremensko najbolj občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave.