Sloveniji pravimo, da je zelena dežela. Naš turizem naj bi postal »zeleni«. Le kdo si je potem izbral modro, rdečo in belo barvo v zastavi – bi morali zastavo spremeniti v zeleno? Zelena je postala barva narave, ohranjene narave. Ampak to pravzaprav ni čisto res. Beduini se najbrž s tem ne bi strinjali. Puščav je na Zemlji precej. Vsak najbrž najprej pomisli na Saharo. Ampak tu so še puščave osrednje Azije, Atacama v Južni Ameriki, tudi Avstralija ne zaostaja prav dosti. In Antarktika – tudi tam je obilo narave, ki se je človek še ni lotil. Puščave so morda, poleg visokih gora, še najbolj neokrnjena območja narave. Zelene je tam bolj malo. Tudi Antarktika je predvsem bela, morja prav tako niso ravno zelena. In električni avtomobili, na primer, niso prav nič zeleni. Kar pomislite, koliko energije potrebujemo, da jih izdelamo, pa koliko elektrike porabijo v obdobju svojega trajanja. In na koncu tudi ostane kar lep kupček materiala, ki ni ravno zelen.

Hecno, res, kako smo ponotranjili to oznako zelenega za stvari in dejavnosti, ki naj bi varovale ali ohranjale naravo ali pa ji najmanj škodile. Verjetno nas večina dobro ve, kaj hoče nekdo povedati, kadar govori o zeleni tehnologiji in o zelenem turizmu, no, za zeleno kmetijstvo še nisem slišal, pa čeprav je ravno kmetijstvo še najbolj zeleno, čeprav še zdaleč ni vedno zares zeleno. Ustvarili smo stereotip, ki z naravo nima prav dosti skupnega. V naravi vse poteka nekako samo od sebe. Nastane oziroma se rodi, živi, umre in potem razpade na tak ali drugačen način. Mi pa ustvarimo veliko veliko stvari, ki ne razpadejo. Že za to, da jih naredimo, pogosto uničimo vsaj delček Zemlje, potem pa nimamo kam z ostanki. Nekaterih posledic pa sploh ne vidimo, ampak se pokažejo šele kasneje, lahko jih opazi šele naslednja generacija. Če bomo tako marljivo uničevali bakterije, bodo naša trupla na koncu ostajala cela, les v gozdu ne bo razpadal, kar pomislite na vse možne posledice.

No, malo pretiravam, a vendarle. Nekaterih bakterij se ne bomo mogli več znebiti, ampak se bodo one nas. To bo potem prava zelena revolucija na Zemlji! No, mogoče bo pa druge barve…