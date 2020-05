Varuhi narave so včeraj znova protestirali proti predlaganim zakonskim spremembam, ki močno omejujejo njihovo delovanje, tokrat pred tremi vhodi ministrstva za okolje in prostor. Štiri sedeče protestnike so policisti odpeljali na policijsko postajo in jih oglobili za skoraj 600 evrov. (Foto: Matjaž Rušt)