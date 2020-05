Čeprav se protest uradno začne vsak petek ob 19:00 uri, je bilo tudi danes v Ljubljani živahno že pred samim začetkom. Manjša skupina protestnikov se je zbrala pred stavbo, kjer ima svoje prostore stranka SMC. Pred stavbo so tudi s kredo na tla napisali »čas je za odstop«, kot pa je vidno na video posnetku, ki kroži po družbenih omrežjih, to ni bilo všeč tamkajšnjim policistom. Nekateri protestniki so bili zaradi dejanja tudi oglobljeni. Skupina je nato nadaljevala z mirnim kolesarjenjem.

Skupina kolesarjev se je nato povečevala iz minute v minuto in ob 19:00 je bilo v Ljubljani znova več tisoč protestnikov na kolesih.

Protestirajo vse generacije Neposredno na kraju imamo danes tudi svojo ekipo, ki iz terena poroča o aktualnem dogajanju in zbira izjave med prisotnimi, zakaj že peti petek zaporedoma kolesarijo po Ljubljani. »Protestiram, ker moramo goljufivo oblast odstraniti, ker v kriznih časih z javnim denarjem ravna negospodarno in ker je čas, da se Slovenija pridruži skupini modernih zahodnih demokracij,« pravi študent Matej. Naj spomnimo, da so se protesti začeli zaradi sumljivih poslov pri nabavi zaščitne opreme, ki so jih v oddaji Tarča razkrili na RTV. To je tudi razlog zakaj se protestov udeležuje Gašper iz osrednje Slovenije, ki pravi: »Na protestih vztrajam ze cetrti teden. Motijo me koruptivne afere z maskami. Ne mislim prenehati protestirati, dokler vlada ne odstopi«.

Trg republike znova ograjen Policija je tudi ta teden ogradila osrednje mesto protestov - Trg republike. Protestniki so kljub temu tam obesili številne transparente z različnimi napisi, nekaj transparentov pa je tudi pred predsedniško palačo in poslopjem vlade.