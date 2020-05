Dejan Židan je vodenje stranke Socialni demokrati prevzel 28. maja 2014. Novico o njegovem odstopu je stranka SD danes sporočila na twitterju.

Židan je na tiskovni konferenci stranke povedal: “Ponosen sem, da ni več takšnih vprašanj, kot so bila šest let nazaj, ampak so vprašanja drugačna kot, kaj mora socialna demokracija narediti, da naredi preboj v vodilno stranko?” Potrdil je, da je že pred nekaj meseci ocenil, da je v stranki SD - če želi postati vodilna stranka v tej državi - potrebno novo vodstvo. “Že nekaj dni nazaj sem podpredsednici stranke Tanji Fajon ponudil položaj predsednice stranke. Hvaležen sem, da je to ponudbo sprejela,” je povedal in potrdil, da je stranka Fajonovo za predsednico SD enotno podprla, sam pa jo vidi tudi kot bodočo predsednico vlade Republike Slovenije. Židan bo ostal poslanec v državnem zboru, tudi Fajonova bo ostala na položaju evropske poslanke.

“Vodenje prevzemam z iskreno željo in preričanjem, da ta stranka zmore veliko več. V to se podajam z ambicijo in željo, da najprej skušamo obuditi zaupanje med ljudmi,” je v uvodnem nagovoru poudarila Fajonova. “Želim si drugačne politike v tej državi, ki bo imela med prebivalci več zaupanja. Skrbi me, kaj se dogaja v Sloveniji pod trenutno vlado Janeza Janše, skrbi me, da odmika Slovenijo od jedrnega centra Evrope z nevarnimi, represivnimi politikami,” je povedala.

Odločitev o Židanovem odstopu s položaja je v stranki zorela že skoraj pol leta. Pred kratkim so v stranki po naših informacijah opravili tudi meritve priljubljenosti nekaterih njihovih najvidnejših članov, na katerih pa Židan ni dosegel prav dobrega rezultata. Mnogo bolje se je odrezala Tanja Fajon. Začasno vodenje stranke bo evropska poslanka prevzela do kongresa, ki bo v jeseni, kjer pa naj bi dobila polni mandat. Med kandidati za novega predsednika SD se je v stranki večkrat omenjalo tudi Milana Brgleza, ki pa ga v SD po naših informacijah bolj vidijo kot kandidata na naslednjih predsedniških volitvah.