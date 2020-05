Že pred začetkom današnjih kolesarskih protestov se je pred sedežem poslanske skupine SMC zgodil incident. Protestniki so pred sedežem poslanske skupine SMC prebrali javno pismo, v katerem so vlado pozvali k odstopu, režiser Jaša Jenull pa je na tla pred stavbo s kredo napisal »Čas je za odstop«. Policisti so presodili, da je s tem kršil zakone. Jenulla so fizično zaustavili in ga obvestili, da je v policijskem postopku. S pisanjem s kredo po tleh naj bi namreč po besedah policista kršil 13. člen zakona o javnem redu in miru, ki določa, da je za pisanje ali risanje po zidovih ali drugih javno dostopnih krajih zagrožena globa.

Popisali tiste, ki so omenjali Janšo

Kmalu po tem, ko so se protestniki zbrali pred parlamentom, so policisti začeli popisovati tudi protestnike, ki so v rokah nosili sporne transparente. Po besedah očividcev naj bi šlo za transparente z domnevno žaljivimi napisi, ki so omenjali premierja Janeza Janšo. Podobni poskusi sankcioniranja protestnikov so se sicer začeli že na protestih prejšnji teden, ko so policisti identificirali nekatere državljane, ki so nosili transparente z napisom »Smrt janšizmu«. Na ljubljanski policijski upravi so povedali, da so transparente zasegli, ker so zaznali sume storitve kaznivih dejanj.

Na vprašanje, zakaj so identificirali prav te ljudi in po kakšnih kriterijih so prepoznali žaljive transparente, nam na policiji niso odgovorili. »Po naših informacijah je bil policijski postopek sprožen na podlagi prijave sovražnega govora,« nam je povedala podpornica protesta Tjaša Prošek, ki sicer poudarja, da so policisti, ki so bili ob protestih prisotni na terenu, doslej zmeraj ravnali korektno.

Ob tem velja spomniti, da je transparente z napisi »Smrt janšizmu« nedavno javno obsodil tudi sam premier Janez Janša. Portal Siol pa je prejšnji teden poročal, da je tožilstvo zavrglo kazenske ovadbe zaradi plakatov in napisov »Smrt janšizmu, svoboda narodu«, ker menijo da ni šlo za kaznivo dejanje spodbujanja sovraštva in nestrpnosti, ki se preganja po uradni dolžnosti.