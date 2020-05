Točno tri mesece po izjavi predsednika Donalda Trumpa, da bo število okuženih z novim koronavirusom s tedaj petnajstih oseb »v nekaj dneh padlo blizu ničle, torej smo delo opravili precej dobro«, se je število umrlih za novim koronavirusom v ZDA znašlo na pragu okroglega mejnika 100.000. Ali ga je včeraj že preseglo ali ne, je zgolj vprašanje evidenc – po Univerzi Johnsa Hopkinsa še ne, po Worldometru že. Analize ob tem kažejo, da se širjenje virusa v ZDA v povprečju ni ustavilo. V osemnajstih zveznih državah opažajo trend naraščanja števila okuženih, v desetih upad, v preostalih 22 je izravnan.

Zabava mimo vseh priporočil

Strokovnjaki so zato zaskrbljeno spremljali prizore velike gneče v več zveznih državah v ponedeljek, ko je bil v ZDA dan spomina na vojake, ki so umrli med služenjem. Ta dan velja za uradni začetek poletja, ko se odprejo plaže. Ljudje so večinoma sicer spoštovali omejitve, ki se odpravljajo različno od države do države. Toda iz Floride, Marylanda, Georgie in drugod so zakrožili posnetki ljudi, ki niso upoštevali zaukazane razdalje niti uporabe mask. Najbolj je odmeval posnetek množične zabave v nagnetenem bazenu pri Ozarškem jezeru v Misuriju, kjer še vedno velja ukrep ohranjanja razdalje meter in pol med ljudmi. Lokalne oblasti so obsodile »neodgovorno obnašanje«, epidemiologi pa pravijo, da bi vsi morali v štirinajstdnevno karanteno. Predstojnih oddelka za zdravstvo Randall Williams je dejal, da ima lahko tako ravnanje »dolgotrajne in tragične posledice«.

Ni pa bilo tako povsod. Newyorški Coney Island ta dan običajno vrvi od množic, željnih prvega kopanja, tokrat pa so bili okoli poldneva »edine stranke policisti, ki so hoteli kavo«, je za New York Post dejal lastnik ene od tamkajšnjih restavracij. Država New York sicer ostaja pri vrhu po številu smrtnih žrtev, ima jih skoraj 30.000. Sledijo New Jersey z nekaj več kot 11.000 umrlimi, pa Massachusetts, Pensilvanija in Michigan.