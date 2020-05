"Indijo in Kitajsko smo obvestili, da so ZDA pripravljene, voljne in sposobne posredovati ali arbitrirati v njihovem sporu o meji. Hvala!", je davi tvitnil Trump.

Gre predvsem za spor o himalajskem delu delu skupaj 3500 kilometrov dolge meje med državama, kjer se vojaki obeh držav medsebojno obtožujejo o kršitvah.

Indija trdi, da kitajska vojska onemogoča nadzor meje njenih enot, Kitajska pa trdi, da je spor posledica nezakonitega prehoda meje indijskih enot na kitajsko stran. Vojaki obeh držav so se pred dvema tednoma na meji celo zapletli v pretep s pestmi in se obmetavali s kamenjem.

Zadnji prepir se je začel po začetku gradnje cest in letališč na indijski strani meje, ki tekmuje s podobnimi dejavnostmi na kitajski strani meje. Obe državi krepita vojaško prisotnost na meji in se pripravljata na merjenje moči.

Trump je lani poleti na srečanju s pakistanskim premierjem Imranom Khanom dejal, da ga je indijski premier Narendra Modi zaprosil za posredovanje okrog Kašmirja, kar je Modi kasneje zavrnil. Indija vztrajno zavrača vsako zunanje posredovanje v sporu s Pakistanom glede Kašmirja, ki je razdeljen med obe državi.