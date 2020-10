»Takoj bova začela karanteno in okrevanje. To bova prestala skupaj,« je na twitterju, kjer je potrdil, da sta s soprogo okužena s koronavirusom, zapisal Trump.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

»Pričakujem, da bo predsednik med okrevanjem še naprej brez motenj opravljal svoje naloge,« je v kratkem pismu zagotavljal Trumpov zdravnik Sean Conley, kasneje pa so predsednika vseeno preventivno preselili v bolnico Walter Reed. Svoje predsedniške naloge pa bo opravljal iz tamkajšnje predsedniške pisarne. Ameriški predsednik in njegova soproga sta se na covid-19 testirala potem, ko so v četrtek okužbo potrdili pri svetovalki Bele hiše Hope Hicks, ki je v torek s Trumpom potovala na prvo televizijsko soočenje predsedniških kandidatov v Cleveland. CNN-ova poročevalka iz Bele hiše Kaitlan Collins je na twitterju zapisala, da je manjša skupina uradnikov Bele hiše vedela, da je bila Hicksova v četrtek zjutraj pozitivna na covid-19, pa je predsednik z ekipo, kljub temu, da so bili v stikih, potoval na zbor v New Jersey. Za zdaj sicer ni znano, ali je morda okužen še kdo od Trumpovih sodelavcev ali članov njegove administracije.

Še preden sta zakonca Trump prejela izvide testiranja, je Trump v telefonskem pogovoru za Fox News povedal, da se je 32-letna Hicksova verjetno okužila pri interakciji z zaposlenimi v vojski. Dejal je, da je Hope »zelo topla oseba«, ki se zaveda tveganj pri svojem poklicu. Povedal je še, da je težko držati distanco, ko te želijo ljudje objeti in poljubiti, ker si zanje storil toliko dobrega.

Če bi Trump resneje zbolel in ne bi mogel opravljati predsedniških nalog, je podpredsednik Mike Pence že v pripravljenosti. Slednji je maja že prebolel okužbo z novim koronavirusom, po Trumpovi okužbi pa se je danes nemudoma testiral. Oba s soprogo sta negativna. Načrt predvideva, da bi, če bi se tudi on okužil in zbolel za hujšo obliko covid-19, vodenje države najverjetneje prevzela Nancy Pelosi. Demokratsko predsednico predstavniškega doma kongresa so zato za vsak slučaj že napotili v izolacijo. Negativna sta sicer tudi Trumpova hčerka Ivanka in njegov višji svetovalec Jared Kushner.

Zaradi starosti in prekomerne teže možni resni zapleti Trumpova diagnoza predstavlja najresnejšo grožnjo zdravju katerega od ameriških predsednikov v zadnjih desetletjih, poroča CNN. Zdravniki opozarjajo, da Trumpova starost (74 let) in prekomerna teža predstavljata resno tveganje za možnost komplikacij ob okužbi z novim koronavirusom, ki je doslej v ZDA zahteval več kot 200.000 življenj, po svetu pa več kot milijon. Ocene smrtnosti pri okuženih z novim koronavirusom se sicer razlikujejo od študije do študije, a neizpodbitno je, da verjetnost resnejših zapletov narašča s starostjo okuženega. Avstralski izvedenec za koronavirus dr. Norman Swan je komentiral, da je smrtnost v predsednikovi starostni skupini med pet in dvanajst odstotna, da pa prekomerna teža (predsednik Trump je bil na zadnjem zdravniškem pregledu ravno na meji debelosti) tveganje smrti poviša na sedem do osemnajst odstotkov. Tveganje za težji potek bolezni se poveča, če bolnik razvije pljučnico, pojasnjujejo zdravniki. Začetni blagi simptomi ali pa celo njihova odsotnost, niso indikator kasnejšega poteka bolezni, pojasnjuje dr. Barry Dixon iz oddelka za intenzivno nego bolnišnice St. Vincent v Melbournu. »Opažamo, da imajo prvi teden ljudje dokaj blage simptome, v drugem tednu pa se izkaže, ali bodo razvili pljučnico ali ne,« pojasnjuje Dixon. Dodaja še, da lahko bolniki v drugem tednu po okužbi preidejo iz razmeroma dobrega stanja v zelo slabo v zelo kratkem času, kar se je zgodilo pri britanskem premierju Borisu Johnsonu, ki je potreboval bolnišnično zdravljenje z ventilatorjem.

Odpovedovanje kampanji s težkim srcem Bela hiša je odpovedala današnje Trumpovo predvolilno zborovanje na Floridi. Le 32 dni pred ameriškimi predsedniškimi volitvami 3. novembra je tudi jasno, da bo moral Trump odpovedati vrsto drugih predvolilnih dogodkov. Potrditev okužbe pri Trumpu bi bila lahko še dodaten dejavnik destabilizacije v že tako zaostrenem političnem ozračju pred novembrskimi ameriškimi volitvami, poroča CNN. Pod vprašajem je tudi naslednje soočenje predsedniških kandidatov, predvideno za 15. oktober v Miamiju. Med prvim soočenjem, ki je bilo v torek v Clevelandu, se je Trump posmehoval svojemu tekmecu, demokratu Joeju Bidnu, ker v javnosti nosi zaščitno masko in ker so njegova predvolilna zborovanja precej manjša od Trumpovih.

Test Bidna negativen Biden, ki se s Trumpom v torek sicer ni rokoval, a nobeden od njiju med soočenjem ni nosil maske, se je že testiral, njegov test pa je bil negativen. Tudi sicer se vsi, ki so bili v zadnjem tednu v bližini predsednika, sedaj pospešeno testirajo. Med ogroženimi so agenti tajne službe, ki ga morajo spremljati 24 ur na dan in vse osebje Bele hiše z dostopom do predsednika ZDA, pa tudi drugi. Šef kabineta Bele hiše Mark Meadows je izjavil, da bo med zaposlenimi v Beli hiši še več pozitivnih testov za koronavirus.

Melania: Ostanite varni, to bomo prestali skupaj Na twitterju se je oglasila tudi Melania. »Kot je to letos storilo že toliko Američanov, sva s predsednikom po pozitivnem testu na covid-19 doma v karanteni. Počutiva se dobro. Preložila sem vse prihajajoče obveznosti. Prosim, poskrbite, da ostanete varni, to bomo prestali skupaj,« je zapisala.

S kom je bil Trump v stiku v zadnjem tednu? Trump je imel v ponedeljek na vrtu Bele hiše novinarsko konferenco o strategiji testiranj na okužbo z novim koronavirusom, ki so se je med drugim udeležili tudi podpredsednik ZDA Mike Pence, minister za zdravje Alex Azar in ministrica za izobraževanje Betsy DeVos. Pence se je maja že okužil z novim koronavirusom in je nato okreval. Na torkovem televizijskem soočenju predsedniških kandidatov v Clevelandu Trump ni bil na odru samo z demokratskim tekmecem Josephom Bidnom, ampak tudi z vrsto svojih visokih svetovalcev, kot so vodja njegovega kabineta Mark Meadows, strateg kampanje Jason Miller ter svetovalec Stephen Miller. Z njim so bili tudi vsi njegovi otroci s partnerji, ki med soočenjem niso nosili mask, navaja BBC. 31-letna Hicksova pa je v Ohio s Trumpom potovala na vladnem letalu Air Force One. Brez maske so bili tudi Trump, Hope Hicks in štirje visoki predstavniki administracije – Nicholas Luna, Dan Scavino, Jared Kushner in Stephen Miller –, ko so se vkrcali na vladni helikopter Marine One, s katerim so v sredo odšli na zborovanje v Minnesoti. Tu se je Trump udeležil zborovanja in zasebnega dogodka za zbiranje sredstev, je poročal New York Times. Ta teden je Belo hišo obiskala tudi Trumpova kandidatka za vrhovno sodnico Amy Coney Barrett.

V ZDA skoraj 7,3 milijona okuženih V ZDA so po podatkih Univerze Johnsa Hopkinsa samo včeraj potrdili 43,752 novih okužb z novi koronavirusom in 857 novih smrti. Skupno so tako potrdili skoraj 7,3 milijona okuženih z novim koronavirusom, virus je zahteval skoraj 208.000 smrtnih žrtev. Tako imajo ZDA največ okuženih in mrtvih od vseh držav sveta.