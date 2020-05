V ZDA se je do torka po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa s koronavirusom okužilo 1,681 milijona ljudi, zaradi covida-19 pa jih je umrlo 98.916. Biden je za televizijo CNN dejal, da Trump z zavračanjem maske izkazuje lažno moškost in ogroža človeška življenja.

Biden se je v ponedeljek prvič po dveh mesecih pojavil v javnosti, ko je v Delawaru položil venec pred spomenikom padlim vojakom. Nosil je črno masko in Trump je na Twitterju poobjavil Bidnovo fotografijo z norčevanjem iz njegovega videza.

Guverner Virginije Ralph Northam je v torek tudi zaradi Trumpa posebej ukazal ljudem v državi, da morajo nositi maske v vseh pokritih javnih prostorih, od trgovin do sredstev javnega prevoza.

Trump se zavzema za hitro odpravljanje ukrepov proti pandemiji koronavirusa in je guvernerju Severne Karoline zagrozil, da bo preselil republikansko nacionalno konvencijo iz Charlotta, če mu ne zagotovijo, da bo lahko napolnil dvorano z republikanci.

Trump vztraja pri veliki proslavi ob dnevu neodvisnosti

Urad demokratskega guvernerja Roya Cooperja mu je odgovoril, da ne bo problema, če jim dajo pisni načrt, kako v času pandemije varno napolniti dvorano s 50.000 ljudmi.

Bela hiša je v torek sporočila, da Trump še vedno vztraja pri veliki proslavi dneva neodvisnosti 4. julija na travniku National Mall, čeprav so demokratski politiki iz okolice Washingtona izrazili zaskrbljenost zaradi pandemije.

Poslali so pisno opozorilo obrambnemu in notranjemu ministru ZDA, županja Washingtona Muriel Bowser pa je dejala, da v bližnji prihodnosti mesto še ne bo izdajalo dovoljenj za večja zborovanja.

ZDA so zdaj razdeljene tudi na tiste, ki nosijo maske, in tiste, ki jih ne nosijo, ter na tiste, ki upoštevajo pravila družbenega distanciranja, in tiste, ki jih ne.

Med praznovanjem dneva spomina na padle vojake v ponedeljek so po delih ZDA predvsem mladi kršili navodila in priporočila strokovnjakov ter prirejali velike zabave na plažah, ob jezerih in bazenih. Trump jih v torek ni kritiziral, ampak je dejal le, da naj pazijo na varnost, da pa se mora Amerika odpreti.

Demokratski guverner Nevade Steve Sisolak je v torek odpovedal novinarsko konferenco, na kateri je želel predstaviti svoj načrt za odpiranje državnega gospodarstva, ker je izvedel, da je bil blizu osebe okužene s koronavirusom. Namesto novinarske konference v živo je potem zvečer opravil videokonferenco.