Bomo v prenovljeni tivolski dvorani že prihodnjo zimo spremljali hokejske tekme na najvišjem regijskem tekmovanju? Olimpija je po treh letih znova med resnimi kandidati za vrnitev v ligo EBEL, ki išče zanesljive partnerje za izvedbo nove sezone. »V ligi želimo imeti dvanajst ekip, Slovenci pa so pokazali interes za vrnitev na tekmovanje,« je za avstrijski Kronen Zeitung povedal dolgoletni direktor lige EBEL Christian Feichtinger.

Odprto prvenstvo Avstrije je minuli teden ostalo brez stika s češkim hokejskim trgom, saj se je Znojmo po devetih letih zaradi finančnih težav odločil za predčasno slovo s tekmovanja. Odhod Znojma pomeni, da ima liga po priključitvi slovaškega kluba iz Bratislave znova enajst članov, klubi pa zagovarjajo parno število udeležencev tekmovanja. Resne pogovore z vodstvom tekmovanja je za Dnevnik potrdil tudi predsednik Olimpije Miha Butara, ki vseskozi opozarja, da tivolski klub ob morebitni selitvi v odmevnejšo ligo ne sme ogroziti lastnega poslovanja. Olimpija je bila pod drugim pravnim subjektom članica lige EBEL med sezonama 2007 in 2017, ko je zaradi nakopičenih dolgov pristala v stečaju. Novo vodstvo Olimpije je ravno zaradi slabih izkušenj iz preteklosti še toliko previdnejše pri poskusih vrnitve v EBEL. V klubu so pred dvema mesecema razgrnili vizijo in se ogreli za vstop v odmevnejšo ligo čez leto dni, nove razmere v času koronakrize pa ljubljanskemu kolektivu prinašajo priložnost za hitrejšo priključitev mikavnemu tekmovanju.

Olimpiji mora zeleno luč za vrnitev v EBEL prižgati vsaj dve tretjini klubov, med katerimi imajo največji vpliv Salzburg, Dunaj in KAC. Hokejska Ljubljana je za vodstvo lige zanimiva tudi zaradi marketinškega potenciala in zanimanja navijačev. Olimpija je v razprodanem Tivoliju nekoč že igrala tako v finalu kot polfinalu EBEL, prenovljena dvorana pa bo odslej ponujala več udobja in dodatnih možnosti za organizacijo tekem na višji ravni. Za konkurenčne nastope v regiji bi finančno urejena Olimpija potrebovala dvakrat višji proračun kot doslej, ko je na letni ravni ob nastopanju v alpski ligi porabila dobrega pol milijona evrov.

Tivolski kolektiv je po ustoličenju novega trenerja Iva Jana in športnega direktorja Jožeta Kovača okrepil moštvo z reprezentantom Tadejem Čimžarjem in Juretom Sotlarjem, jedro ekipe iz minule nedokončane sezone pa bo ostalo enako. Predvidoma v prihodnjem tednu bi Ljubljančani lahko predstavili novega vratarja, ki bo po treh letih postal prvi tujec v moštvu zadnjih slovenskih prvakov. Vodstvo kluba načrtuje tudi podaljšanje pogodb s Kristjanom Čeponom, Galom Korenom in Žigo Pešutom, ob morebitnem vstopu v EBEL pa bi okrepili tujsko legijo. Kot pravijo v Tivoliju, sta v igri za prestop še dva slovenska reprezentanta. Olimpija bi z vrnitvijo v EBEL povečala možnosti za hitrejši in uspešnejši razvoj domačih igralcev, a bi na mednarodni ravni izgubila privlačen derbi z Jesenicami, ki ostajajo zveste tekmovanju v alpski ligi.