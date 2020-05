Miha Brus je kot hokejist vso kariero preživel na Jesenicah, doživel pa vzpone in padce jeseniškega hokeja. Za profesionalno ekipo je prvič zaigral v sezoni 2008/09, štiri sezone je igral tudi za nekdanji klub HK Jesenice v ligi Ebel, pozneje pa v nasledniku jeseniškega hokeja, sedanjem klubu Sij Acroni Jesenice. Za slednjega, ki ga je dolgo vodil kot kapetan, je odigral 248 tekem in dosegel 87 golov. Za nekdanji klub pa je v ligi Ebel odigral 197 tekem.

»V zadnjih letih sem se precej srečeval s poškodbami, še posebej zadnja sezona je bila izjemno težka. Mislim, da je tako pravi čas za zaključek kariere. Rekel bi, da sem imel lepo kariero. Skupaj smo doživeli veliko lepih trenutkov. To so bila najlepša leta v mojem življenju. Jaz gledam na vso svojo kariero kot na enotno zgodbo. Takrat, ko je ugasnil prejšnji klub, je bilo zares težko. Nihče ni vedel, kaj se bo zgodilo, vse je bilo v razsulu. Vendar smo vztrajali in skupaj prilezli do točke, kjer smo sedaj,« je dejal Brus.

Brus je v karieri osvojil pet naslovov prvaka v Sloveniji in eno pokalno lovoriko, devetkrat je bil tudi v slovenski reprezentanci.

»Miha je eden izmed jeseniških fantov, ki so celotno kariero odigrali v domačem klubu. Izjemno je pripomogel k temu, da so se stvari v času, ko je bilo stanje v jeseniškem hokeju najbolj turbulentno, razrešile na pravi način. Imel sem priložnost, da sem igral skupaj z njim. Bil je igralec s karakterjem, kar bomo pogrešali. Bil je zelo priljubljen v garderobi. V svoji karieri je bil mnogokrat steber ekipe, za katero je vedno storil vse, tako na ledu kot izven igrišča,« se je Brusu na spletni strani zahvalil sedanji športni direktor Marcel Rodman, ki je bil v sezoni 2008/09 tudi njegov soigralec.