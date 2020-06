»Lepo se je vrniti v domače okolje, v Ljubljani pa so me prepričale ambicije kluba po visokih ciljih in veselim se, da bom s svojimi izkušnjami pomagal klubu. Pričakujem uspešno in zanimivo sezono, v kateri bo naš cilj zanesljivo poseči po najvišjih mestih,« je ob prihodu v Ljubljano dejal 29-letni slovenski reprezentant.

Magovac je na domači sceni doslej branil barve jeseniškega kluba – tako nekdanjega HK Jesenice kot njegovega naslednika HDD Sij Acroni Jesenice. V Sloveniji je nazadnje igral v sezoni 2017/18, v tujini pa se je preizkusil pri češkem klubu Orli Znojmo, avstrijskem Kitzbühlu, francoskem Grenoblu, prejšnjo sezono pa je preživel na Slovaškem pri Popradu in Novem Zamkyju.

Za Olimpijo bo v novi sezoni sicer nastopal tudi Finec Paavo Hölsä. Prvemu tujcu v ljubljanskih vrstah po treh letih bo pripadla vloga prvega vratarja.