Trem obstoječim kolesarnicam v sistemu izposoje koles se v jeseniški občini pridružujejo še tri nove. Ena nasproti Zdravstvenega doma Jesenice za trafiko, druga na Slovenskem Javorniku nasproti picerije Venezia, tretja pa na Blejski Dobravi nasproti gasilskega doma. Za izposojo bo na voljo dodatnih 18 koles, in sicer devet treking in še enkrat toliko električnih koles. Vrednost projekta po podatkih občine Jesenice znaša dobrih 82.000 evrov, od tega evropski sklad za regionalni razvoj projekt sofinancira v višini dobrih 38.000 evrov, ostalo pa bodo zagotovili iz občinskega proračuna.

Hkrati z gradnjo novih naj bi občina Jesenice nadgradila oziroma posodobila tudi tri že obstoječe kolesarnice na Hrušici pri Kulturnem domu, pri TIC Jesenice in pred jeseniško občinsko stavbo. Kolesarski sistem JeseNICE bikes, ki je bil, kot pravijo na občini, prvi avtomatizirani kolesarski sistem na Gorenjskem, je namreč že nekoliko zastarel in ga je treba prilagoditi in posodobiti. »Tako bo vseh šest kolesarnic lahko delovalo v kolesarskem sistemu Gorenjskabike, v katerega so poleg Jesenic vključene še občine Naklo, Radovljica, Tržič in Kranj. Kolesa si bodo lahko uporabniki izposodili v kateri koli od omenjenih občin, vrnili pa v drugi. Dela bodo končana predvidoma do konca maja, ko bo kolesarski sistem tudi ponovno na voljo za uporabo,« so še zapisali na občini. pe