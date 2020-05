Ali je sivenje znak propadanja lesa?

Če so rastline ves dan obrnjene k soncu, morajo dobro prenašati intenzivnost sončnih žarkov. Lastniki so se odločili za pritlikave iglavce, grmičasto sivko, trave in zelišča. Zaradi vročine JV lokacija dopušča sprostitev bolj v popoldansko-večernem času, ko se po dnevnih aktivnostih družina zbere skupaj. Ker je bosonoga hoja po žgečkljivi travi nadvse blagodejna, smo pri izhodu na teraso in v kotičku letne kuhinje dodali še toplino podnic. Vsi leseni elementi so izdelani iz impregniranega smrekovega lesa, ki bo sčasoma posivel. Ta proces imenujemo tudi naravna zaščita, s katero se les zavaruje pred UV-žarki, toplotnimi spremembami in vlago. Patina je debela od 2 do 3 mm in čeprav les dobi več različnih odtenkov sive, je to ena najučinkovitejših naravnih zaščit lesene sredice.

Tekst: Špela Pavlič Kos, Jože Kos, fotografije: Mizarstvo Kos