Vrtovec: Nevladne organizacije zavirajo postopke, 2.

V prispevku z zgornjim naslovom (Dnevnik, 20. maja 2020) je zapisanih nekaj netočnih podatkov in vrednostnih sodb, s katerimi ministra Vizjak in Vrtovec kršita etični kodeks funkcionarjev v Vladi RS in na ministrstvih. Pri izvajanju svojih pristojnosti in nalog bi se morala izogibati besednemu ali drugemu poniževanju oziroma dajanju posplošenih vrednostnih sodb.