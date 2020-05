Vijuganje voznikov na cesti pred njim je Davida opomnilo, da se nečemu izogibajo. Videti je bilo kot odvržena vreča s smetmi, a je ni obšel kot drugi, ampak jo je umaknil s cestišča na svoj keson, da jo odloži tja, kamor spada. Nekaj sto metrov naprej je našel še drugo vrečo, obema pa se je bolj posvetil šele po vrnitvi domov. In glej ga šmenta, v vrečah so bili manjši plastični zavitki, polni dolarskih bankovcev. Emily je takoj poklicala okrožnega šerifa, njegova pomočnika sta prišla po vreči, za nagrado pa otroka z vključenimi sirenami popeljala do postaje, kjer se je razjasnilo, da je vreči s skoraj milijonom dolarjev izgubila ameriška pošta. »Storili smo, kar je prav, denar ni pripadal nam,« je sklenil David, ali so poštenega najditelja nagradili, pa mediji niso poročali.