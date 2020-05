Švicarski državljan si je kazen prislužil zato, ker je najbogatejšo Nemko, Susanne Klatten, ogoljufal za dobrih 7 milijonov evrov in si z izsiljevanjem hotel prilastiti še nadaljnjih 48 milijonov. Hči industrialca Herberta Quandta je skupaj z bratom Stefanom podedovala očetovo premoženje in ga nadgradila. Med drugim je v njeni lasti nekaj več kot 20-odstotni delež družbe BMW, njeno premoženje ocenjujejo na 18,5 milijarde evrov. Helgu Sgarbiju je uspelo osvojiti sicer tedaj poročeno bogatašinjo s tremi otroki, skupaj s sodelavcem je tudi posnel njune skrivne ljubezenske noči v hotelu v bavarski prestolnici. Toda Klattenovi je zadeva ob njegovem izsiljevanju s temi posnetki vendarle postala prevroča in je švicarskega žigola prijavila policiji. Po nasvetu svojega odvetnika je Sgarbi vsa dejanja priznal, le tega, kam je izginilo 7 milijonov evrov, ki jih je Klattenovi speljal pod pretvezo, da ga nadlegujejo gangsterji, ker naj bi povozil otroka ameriškega mafijca, ni nikdar izdal. Julija 2014 so ga izpustili iz zapora in o njem dolgo časa ni bilo nobenega glasu. A je mož očitno ostal zvest svojemu poslovnemu modelu in se usedel v srce (ter na bančni račun) naslednji bogati ženski, tokrat na Azurni obali. Alexandra Haack ni bila le premožna vdova poslovneža Rolanda Gadale, v šestdesetih letih prejšnjega stoletja je bila rojena Berlinčanka ena najbolje plačanih manekenk na svetu. Na svoja stara leta se je proti vsem pričakovanjem znova zaljubila, tokrat v 20 let mlajšega Švicarja, ki ga je prijateljicam opisovala pod imenom Hank. Njene zaupnice vedo povedati, da mu je plačevala potovanja, hotele, letalske vozovnice, kupila mu je stanovanje in počasi prodajala premoženje, ki ga je podedovala od svojega moža. Letos 24. marca je Haackova umrla naravne smrti. Kot edinega dediča je v oporoki navedla le eno ime, Helga Sgarbija.