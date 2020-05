Svoboda govora na registrski tablici

Lorne Grabher je 27 let delal kot varnostnik v zaporu v Sydneyju v kanadski pokrajini Nova Škotska. Danes 71-letni upokojenec je bil torej človek, ki verjame v red in zakon. Do nedavnega, tedaj mu je namreč sodnica Darlene Jamieson razložila, da na registrski tablici njegovega avtomobila po novem ne sme imeti več zapisanega svojega priimka, saj si ga lahko ljudje razlagajo kot poziv k spolnemu nadlegovanju. Kriv je ameriški predsednik Donald Trump, ki se je na videoposnetku iz leta 2005 hvalisal: »Grab them by the pussy. You can do anything,« kar prevedeno v mladini neškodljiv jezik pomeni poziv, naj ženske zagrabi za mednožje in z njimi počne, kar hoče. Kmalu zatem je Lorne Grabher, katerega družina izvira iz Avstrije, od tod tudi takšen priimek, dobil pismo šefice lokalnega urada za registracijo vozil, v katerem mu je sporočila, da se je nad njegovo registrsko tablico nekdo pritožil in naj zato v roku petih tednov poskrbi za to, da bo dobil novo. Njegov priimek na registrski tablici bi namreč mimoidoči lahko interpretirali kot »družbeno nesprejemljiv slogan« oziroma kot poziv »Grab her« (zagrabi jo). Upokojeni zaporniški paznik je bil milo rečeno presenečen, saj se v njegovem kraju vozijo avtomobili z vsemi mogočimi registrskimi tablicami, tako na primer tudi z napisom FCKTRMP ali pa ASSMAN. Zato je poklical šefico urada in ji razložil, da je na njegovi registrski tablici njegov priimek in nikakršen slogan, da jo je prvič pred 30 leti podaril svojemu očetu in jo odtlej vozil na vseh svojih avtomobilih ter pri tem za to pravico tudi vestno plačeval po 20 dolarjev na leto. Ko se je v spor vmešal Center za ustavne svoboščine in je vsa zadeva končala na sodiščih, je Grabher postal borec za svobodo izražanja. Odkar mu je sodnica zapovedala, da se ta na registrski tablici konča, Grabher svoj priimek vozi naokoli prilepljen na vetrobransko in zadnje steklo svojega avtomobila.