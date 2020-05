Testiranje na okužbo z novim koronavirusom bodo izvajali pred infekcijsko kliniko, je v današnji izjavi za medije pojasnila Lejko Zupančeva. Zaenkrat bodo samo jemali bris vzorca iz nosno-žrelne votline, s katerim ugotavljajo akutno okužbo z novim koronavirusom, ne pa tudi protiteles, s katerimi bi dokazovali, ali je oseba že prebolela covid-19 oz. prišla v stik z virusom.

Tovrstnih seroloških testov na podlagi odvzema krvi po besedah Lejko Zupančeve še ne izvajajo, ker še niso dobili ustrezne ponudbe, jih bodo začeli pa čim prej, ko bo to možno, saj da jih krvavo nujno potrebujejo.

Testiranje bo stalo 93 evrov

Za testiranje bo moral posameznik odšteti 93 evrov, po besedah Lejko Zupančeve je večji del cene strošek testa, manjši pa obsega delo zaposlenih in uporabe osebne varovalne opreme pri jemanju brisa. Naročanje poteka prek telefona ali elektronske pošte, v četrtek ob 9. uri imajo naročenega že prvega testiranca. Naročajo na 15 minut. Izvid bodo prejeli v 24 urah, bodisi osebno ali prek elektronske pošte, ki bo ustrezno zavarovana pred vdorom v osebne podatke.

Ne bodo pa ob testiranju izvajali nobene epidemiološke ankete in ne bodo svetovali. Če bo test pozitiven, bodo o tem obvestili epidemiologe, ki bo to osebo kontaktiral in dal navodilo, kako naprej.

Če bi bil naval na testiranje "neznanski", bodo podaljšali delovni čas. Sicer pa strokovna direktorica klinike pričakuje, da se bodo testirali tisti, ki potrebujejo potrdilo o testu iz kakršnih koli razlogov, in tisti, ki so radovedni. "Za to skupino morda ta test ni najbolj primeren, ker ne kaže na to, ali je nekdo okužbo prebolel, ampak trenutno pozitivno stanje," je dodala.

V četrtek bodo začeli samoplačniško testirati tudi v Zdravstvenem domu (ZD) Ljubljana. Kot so sporočili, je za odvzem brisa potrebno predhodno naročilo in plačilo, cena odvzema brisa je 100 evrov. Odvzem brisa bo potekal na vstopni točki na Metelkovi, brise bodo odvzemali po sistemu drive-in, torej ko je oseba v osebnem vozilu.

Sicer pa so na infekcijski kliniki začeli sprejemati bolnike, ki nimajo covida-19. Ponovno bo začela pod posebnimi pogoji obratovati ambulanta za testiranje na virus hepatitis B in C ter HIV, katere delo je bilo ustavljeno v času epidemije. Za testiranje na hepatitis ali HIV imajo naročenih že 26 oseb, obravnavali jih bodo v prihodnjem tednu, je povedala Lejko Zupančeva.