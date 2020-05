Preberite:

- Z boni zoper zlom slovenskega turizma

- Prvi korak za rešitev velikih problemov zdravstva

- Kateri so prioritetni državni projekti?

- S skrajšanim delovnim časom proti vse višji brezposelnosti

Več o tretjem protikoronskem paketu so na vladni novinarski konferenci povedali minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj, minister za finance Andrej Šircelj ter vladni govorec Jelko Kacin.

Kacin: Vlada je besedilo protikoronskega paketa predstavila koaliciji, danes gre v državni zbor.

Šircelj: Vlada je obravnavala poroštveni zakon za sklad Sure, s katerim bo financirano skrajšanje delovnega časa. Delavci, ki ne bodo delali polnega delovnega časa, bodo dobili nadomestilo s strani države. Sklad je na evropski ravni vreden 100 milijard evrov, gre za nepovratna sredstva, Slovenija bi po zadnjih ocenah dobila 900 milijonov evrov. Pričakujemo, da bo to ugodna zadolžitev za Slovenijo, ko se zadolžuje Evropska komisija so bonitete ponavadi trojni A.

Šircelj: Bonov za koriščenje v turizmu bo izdanih za približno 345 milijonov evrov.

Cigler Kralj: Ob prevzemu vladnih odgovornosti je bilo ogroženih približno 258 tisoč zaposlenih. Število pripravljenih v evidenco brezposelnih se je v marcu začelo višati, konec aprila in v začetku maja se je začela rast umirjati. Danes je okrog 14 tisoč več prijavljenih v evidenco brezposelnih kot na začetku epidemije.

Cigler Kralj: Sofinancirali bomo do 50 odstotkov skrajšanega delovnega časa. Za tisti del, ko zaposleni ne dela, bo prejel nadomestilo v višini 80 odstotkov svoje plače, za katero bo delodajalec prejel subvencijo države. Ukrep je omejen do konca tega leta, delodajalec ga bo lahko uveljavljal mesečno za pretekli mesec.

Cigler Kralj: Domove starejših občanov in ostale socialnovarstvene zavode bomo za nove sprejeme ponovno odprli predvidoma s 25. majem.

Cigler Kralj: Ocenjujemo, da bo tretji protikoronski paket lahko vreden do milijarde evrov.

Počivalšek: Predlagamo nadomestilo za čakanje na delo za delavce v turizmu, ki jim bodo prihodki padli za več kot 10 odstotkov glede na leto 2019. Višina delnega povračilo s strani državi znaša 80 odstotkov nadomestila plače, omejena je z višino najvišjega zneska denarnega nadomestila za primer brezposelnosti.

Počivalšek: Turistični boni bodo namenjeni vsem prebivalcem RS, osebe nad osemnajst let bodo dobile bon v vrednosti 200 evrov, mlajši v vrednosti 50 evrov. Bon lahko državljani vnovčijo do konca leta, FURS bo ob predložitvi bona povrnil znesek ponudniku turistične storitve (hoteli, kampi, apartmaji, turistične kmetije, ipd.) v osmih dneh. Celoten bon bo treba izkoristiti pri enem ponudniku. Nočitve (in nočitve z zajtrkom) se lahko rezervirajo kjerkoli, bo pa treba z bonom plačati neposredno pri ponudniku, kjer boste prenočevali. Boni bodo vezani na davčno številko posameznika in bodo v elektronski obliki, veljali bodo od 1. junija dalje.

Počivalšek: Meja z Italijo se ne bo odprla, dokler ne bo epidemiološka slika na obeh koncih takšna, da bo to možno. Junij kot mesec, v katerem bi lahko odprli mejo z Avstrijo, se zdi zelo možen.

Počivalšek: Odstopa z ministrskega mesta ne načrtujem, tudi koalicija se je dogovorila, da gre s svojim delom naprej.

Novinarsko konferenco si lahko ogledate tukaj: