"Svet je v zadnjih 30 letih videl številne krize, vključno z globalno finančno krizo med letoma 2007 in 2009. Vse so človeški razvoj močno prizadele, vendar je na globalni ravni iz leta v leto vseeno napredoval," je povedal vodja UNDP Achim Steiner. "Covid-19 - z njegovim trojnim udarcem zdravju, izobraževanju in dohodkom - pa bi lahko ta trend spremenil," je dejal, so zapisali na spletni strani programa.

Pri izračunu stopnje človeškega razvoja, ki jo merijo od leta 1990, namreč upoštevajo standarde na področjih izobraževanja, zdravja in življenja. Število smrtnih žrtev novega koronavirusa je že preseglo 300.000, dohodki na prebivalca pa bodo letos po napovedih padli za štiri odstotke, so sporočili.