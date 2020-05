Na vrhuncu pandemije v začetku aprila so izpusti ogljikovega dioksida po svetu upadli za 17 odstotkov. Študija navaja, da bodo izpusti letos v primerjavi z lanskim letom padli od štiri do sedem odstotkov, odvisno od tega, kako hitro se bodo odpravljali ukrepi za boj proti virusu. To bo v vsakem primeru največji letni padec izpustov toplogrednih plinov v ozračje vse od konca druge svetovne vojne.

ZDA so v prvem tednu aprila zmanjšale izpuste za tretjino, Kitajska v februarju za četrtino, Indija za 26 odstotkov in Evropa za 27 odstotkov. Največji globalni padec se je zgodil med 4. in 9. aprilom, ko je šlo v zrak za 18,7 milijona ton manj ogljikovega dioksida kot 1. januarja letos. Cestni promet je zaslužen za polovico padca izpustov, zračni promet pa za deset odstotkov.

V ZDA, kjer so do sinoči našteli 1,523 milijona okužb s koronavirusom in že 92.000 mrtvih zaradi covida-19, so se izpusti najbolj zmanjšali v Los Angelesu in Washingtonu - za 40 odstotkov.

Po ZDA se izpusti sedaj povečujejo, saj se države odločajo za ponovna odpiranja gospodarstev. Med drugim na Floridi, kjer je sicer izbruhnil škandal, saj guverner Ron DeSantis trdi, da odpira državo na podlagi znanosti, ki kaže, da je pandemija pod nadzorom.

Vendar pa je direktorica informacijskih sistemov floridskega ministrstva za zdravje Rebekah Jones sporočila, da so jo umaknili s položaja, ker ni hotela spreminjati statističnih podatkov tako, da bi govorili v prid odpiranju gospodarstva. Na Floridi so do sinoči našteli 47.000 okužb in 2052 mrtvih.

V Houstonu so morali spet zapreti vrata katoliške cerkve Svetega Duha, ki so jo ponovno odprli v začetku maja. Okužbe so namreč potrdili pri dveh duhovnikih in še treh zaposlenih. Prejšnji teden je umrl 79-letni duhovnik Donnell Kirchner; domnevno zaradi pljučnice. Sedaj raziskujejo, ali ni morda zbolel za covidom-19. V Teksasu so doslej našteli 50.000 okužb in 1388 mrtvih.

V Harveyju v Louisiani pa so v torek skoraj nemudoma po ponovnem odprtju spet zaprli urad za motorna vozila oziroma registracije in vozniška dovoljenja, potem ko je prišlo obvestilo, da je prišel naokrog nekdo, ki je bil v stiku z nekom, ki je umrl za covidom-19. V Louisiani se je doslej okužilo 35.000 ljudi, umrlo pa jih je 2581.

Ministrstvo za domovinsko varnost ZDA je za nedoločen čas podaljšalo izredne ukrepe na meji z Mehiko, kjer zavračajo vse, ki skušajo priti v ZDA brez ustreznih dokumentov. Trenutno tako nihče ne more zaprositi za zatočišče v ZDA.