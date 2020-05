Predlog novele zakona o trgovini je prejšnji teden v parlamentarni postopek vložila skupina poslancev s prvopodpisanim Luko Mescem iz Levice, široko podporo pa so mu izrekli na obeh političnih polih. DZ se bo s predlogom seznanil na majski seji, ki se začne v ponedeljek, po načrtih predlagateljev pa naj bi bil sprejet do poletja.

Vendar pa upravni odbor TZS meni, da je v tem trenutku strateško neprimerno obdobje za kakršnekoli razprave o spremembi obratovalnega časa prodajaln. Zaprtje prodajaln ob nedeljah bi pomenilo upad prihodka in zmanjšanje gospodarske aktivnosti, so zapisali ter dodali, da je v časih, ko je treba vse napore usmeriti v doseganje gospodarske rasti, potrošnja ključna za doseganje gospodarske rasti.

Od trgovinske dejavnosti je odvisno veliko število delovnih mest, ki slovenskemu gospodarstvu prinašajo 34 odstotkov vseh prihodkov. Ob predpostavki, da bi bil promet enak lanskemu letu, lahko zaprtje trgovin ob nedeljah pomeni tudi do 10-odstoten upad prometa, so izračunali. Na TZS zato pozivajo vse deležnike, naj razprave o morebitni ukinitvi nedeljskega obratovalnega časa zamaknejo v čas, ko bodo razmere to dopuščale.

Ocenjeni desetodstotni upad prometa zaradi zaprtja trgovin ob nedeljah se po oceni trgovcev ne bo prelil na druge dni v tednu, pač pa v tujino, saj v Italiji, na Hrvaškem in Madžarskem omejitev glede odprtja trgovin ob nedeljah nimajo, nekatere izjeme ima tudi Avstrija.

Poleg tega so odprte trgovine ob nedeljah ključnega pomena za podpiranje razvoja turizma, so dodali. Turizma brez trgovine ni, o čemer priča tudi liberalizirana ureditev obratovalnega časa praktično v vseh državah EU, še posebej v tistih, kjer je turizem pomembna gospodarska panoga.

Ob upoštevanju trenutnih zaostrenih gospodarskih razmer in pomena, ki ga ima trgovina za slovensko gospodarstvo, bi morala vlada takoj preklicati odlok, ki je za čas epidemije omejil odprtje trgovin ob nedeljah. Napore je treba usmeriti v doseganje gospodarske rasti, za gospodarsko rast pa je potrošnja ključna, so še poudarili.

Trgovci vidijo problematiko ponovnega odpiranja zakona o trgovini tudi v luči veljavnega dogovora s sindikati, katerega posledica je nova kolektivna pogodba za dejavnost trgovine iz leta 2018. Ta dogovor je zaposlenim prinesel omejitev dela na vseh 15 praznikov v letu ter delo na največ 20 nedelj, kar pomeni manj kot dve nedelji na mesec. Prav tako je ta dogovor prinesel dodatke za praznično in nedeljsko delo, ki so bistveno večji od ostalih dejavnosti v slovenskem gospodarstvu, so še spomnili.