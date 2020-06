TZS je v zadnjem času že večkrat pozvala vlado k preklicu vladnega odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v delu, ki se nanaša na prepoved obratovanja prodajaln na nedelje in z zakonom določene dela proste dni. Po njenem mnenju za nadaljevanje tega ukrepa ne obstajajo nobeni strokovni argumenti, trgovska podjetja, še posebej mikro in mala ter trgovci s specializirano ponudbo blaga pa zaradi tega ukrepa beležijo velik upad prihodkov. "Trgovska podjetja so bila zato v izogib dodatni nepopravljivi gospodarski škodi prisiljena na ustavno sodišče vložiti pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti vladnega odloka," so v zbornici zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

Z vložitvijo pobude je zbornica že seznanila tudi gospodarskega ministra Zdravka Počivalška in ga kljub temu pozvala k takojšnjemu preklicu prepovedi obratovanja prodajaln na nedelje in dela proste dni. Kot poudarjajo trgovci, je ustavna pobuda "skrajni ukrep, ki so se ga bili prisiljeni poslužiti, saj je kljub številnim pozivom in argumentov vladni odlok še vedno v veljavi, prav tako pa vlada do danes še ni posredovala strokovnih razlogov za podaljševanje tega ukrepa".