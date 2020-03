Danes je bilo v slovenskih bolnišnicah 29 oseb, okuženih z novim koronavirusom. Trije so bili na intenzivnih oddelkih, dvema, enemu v Ljubljani in enemu v Mariboru, se je stanje hitro poslabševalo, je danes popoldne povedala infektologinja Bojana Beović, ki v okviru kriznega štaba vodi strokovno skupino poznavalcev zdravstvenega sistema.

Podatek o številu hospitaliziranih je po mnenju strokovnjakov ključen. Novi koronavirus je nevaren predvsem zato, ker je zelo nalezljiv in ker veliko okuženih potrebuje oskrbo v bolnišnicah, ki so zato lahko preobremenjene. Glavni namen ostrih ukrepov je zato razporejanje okuženih in resneje obolelih na daljše časovno obdobje. Prav zaradi tega je vedno več tudi pozivov k splošnemu odgovornemu ravnanju, na primer izogibanju vožnjam z motorjem in obiskovanju gora.

Tocilizumab kmalu v Sloveniji? V petek je bilo v Sloveniji hospitaliziranih enajst oseb, torej se je število konec tedna zelo povečalo. »V naslednjih dneh pričakujemo več bolnikov s hujšim potekom bolezni,« je dejala Bojana Beović. »Pri najhuje bolnih po približno tednu dni nastopi faza, ko se stanje zelo poslabša, saj pride do hude pljučnice.« Pristojni organi v Sloveniji se sicer po poročanju Dela dogovarjajo s farmacevtsko družba Roche za uporabo zdravila za artritis tocilizumab, s katerim naj bi v Italiji vsaj dvema bolnikoma izboljšali stanje. Na ljubljanski infekcijski kliniki je bilo danes popoldne hospitaliziranih 14 pacientov z novim koronavirusom, tam pa so bili tudi vsi trije, ki so bili do takrat v intenzivni enoti. S prerazporeditvami so že zagotovili skupno 40 postelj za intenzivno nego, še en dodaten prostor za najresnejše primere pa naj bi bil s koncem tega tedna na voljo v centralni stavbi ljubljanskega kliničnega centra. Na najresnejše primere sta pripravljena tudi mariborski klinični center in bolnišnica Golnik. Naraščanje skupnega števila potrjenih okužb se je sicer v zadnjih dveh dneh upočasnilo. Pred tem se je število vsak drugi dan skoraj podvojilo, danes in v nedeljo pa se je povečalo za skupno 72 oseb – na 253. Bojana Beović je ocenila, da ljudje v soboto in nedeljo verjetno niso iskali svojega zdravnika. »S testiranjem gotovo ne zajamemo vseh bolnikov. Ampak če sklepamo iz tega, kako majhno število okuženih je na intenzivnem oddelku, smo verjetno v zgodnji fazi epidemije,« je dejala.

Blažilni ukrepi Do 16. aprila ne bo možno registrirati avtomobila, zato se do takrat podaljša veljavnost prometnih dovoljenj, vključno z zavarovanjem motornih vozil. Načrtujejo tudi druge blažilne ukrepe, na primer za podjetja in za samostojne podjetnike. Morda bo prišlo tudi do polletnega zamika bančnih obveznosti.