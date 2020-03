Evropska unija je zaradi upada okužb na Kitajskem postala nov epicenter širjenja koronavirusa na svetu. Da se virus ne bi razširil še bolj, evropska komisija državam članicam predlaga rigorozen ukrep: vsaj za 30 dni naj prepovejo vsa nenujna potovanja v EU in z njenega območja drugam po svetu. . Če bodo evropski voditelji danes potrdili ta predlog, bo Unija skoraj v celoti zaprla svoje zunanje meje. O tem je predsednica komisije Ursula von der Leyen že obvestila države G7. »Manj ko bomo potovali, lažje bomo zajezili virus,« je pojasnila. Da bi bila prepoved učinkovita, bi morale ob članicah schengenskega območja sodelovati tudi tiste članice EU, ki to še niso: Bolgarija, Romunija, Hrvaška in Ciper.

Obstajale bodo izjeme Pri rigorozni omejitvi potovanj bodo obstajale izjeme, zapora zunanjih meja ne bo popolna. »Nujno potrebno osebje za pomoč pri spopadu s koronavirusom, kot so zdravniki, medicinske sestre, oskrbniki, raziskovalci in strokovnjaki, bodo smeli še naprej vstopiti v EU,« je napovedala Leynova. Prav tako bodo iz prepovedi izvzeti dolgotrajni rezidenti EU, družinski člani državljanov EU in diplomatov ter vsi, ki v EU prihajajo na delo (delavci z obmejnih območij nečlanic EU, torej tudi šoferji, ki prevažajo blago). Omejitve še ne bodo veljale za državljane Velike Britanije. Tovrstnega ukrepa Evropska unija doslej še ni sprejela. Še pred dnevi je namreč kritizirala ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ker je ta zaprl ameriške meje za potnike, ki prihajajo iz EU. Kot je pojasnila predsednica komisije, je osrednji namen novih ukrepov preprečiti širjenje virusa in zmanjšati potencialno še večji pritisk na zdravstvene sisteme držav članic zaradi prihoda dodatnih okuženih. Konzultacije z evropskimi voditelji o predlaganem ukrepu so v minulih dneh pokazale, da zanj obstaja močna podpora, je pristavila. Dokončno se bodo dogovorili danes.

Prihajajo hitri koridorji za tovorni promet? Ob tem za zdaj edinstvenem ukrepu evropska komisija države članice poziva tudi k bolj usklajenemu nadzoru na notranjih schengenskih mejah. Že večkrat v minulih dneh so predstavniki glavnih evropskih ustanov poudarili, da se tudi v času epidemije ne sme prekiniti delovanje notranjega trga EU. Zaradi vzpostavljenih in neusklajenih mejnih nadzorov je to delovanje trenutno precej načeto. Prihaja do dolgih čakalnih vrst v tovornem prometu. Da bi se kolone vozil zmanjšale in bi tovorni promet ter zlasti pretok zdravstvenega blaga spet stekel, je evropska komisija danes državam članicam predstavila smernice za izboljšanje mejnih nadzorov. Njihov ključni cilj je zagotoviti nemoteno oskrbo bolnišnic in pacientov z zaščitno in medicinsko opremo. S prehajanjem blagovnega prometa želijo ohraniti delujoč notranji trg – proizvodi naj bi dosegli trgovine, surovine pa tovarne. S tem namenom naj bi oblikovati hitre koridorje za tovorni promet.

Dve vrsti nadzorov na mejah Na mejah med državami zdaj obstajata dve vrsti nadzora: zaostreni zdravstveni nadzori in polno vzpostavljeni nadzori na nekaterih notranjih schengenskih mejah. Slednjega so uvedle Avstrija, Madžarska, Češka, Danska, Litva, Nemčija, Švica in Španija. Mejni nadzori zaradi skrbi za javno zdravje lahko potekajo deset dni oziroma se podaljšajo večkrat po 20 dni, ne morejo pa trajati dlje od dveh mesecev.