Glede na to, da sta bila testirana v soboto, okužbe nista mogla dobiti med delom na meji, ampak sta se po doslej znanih informacijah najverjetneje okužila pred dobrim tednom dni na območju naše države. Osebi sta se po potrditvi ravnali po vseh predpisanih protokolih in dela ne opravljata več. Zaradi številnih klicev zaskrbljenih občanov to novico sporoča regijski štab civilne zaščite za Notranjsko, po zagotovilih generalne sekretarke RK Slovenije Cvetke Tomin pa bodo o primeru več povedali na tiskovni konferenci Rdečega križa Slovenije.