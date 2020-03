Mnogi, ki imajo v teh dneh zamašen nos ali pokašljujejo, morajo po novem ostati doma. Napoved, da nekaterih bolnikov z blagimi težavami ne bodo pregledali, ampak bodo svoje stanje opisali po telefonu, je izzvala tudi nekaj zmede. Bolniki in njihovi zdravniki so se spraševali, kako je v takšnih primerih z bolniškim staležem in kdaj je testiranje še upravičeno.

Nekateri okrevajo hitro, drugi se zdravijo tudi po šest tednov Ljudem, ki kažejo znake okužbe dihal, je vodja strokovne skupine za podporo vladnemu kriznemu štabu Bojana Beović svetovala, naj pokličejo svojega zdravnika. Če se bolnik počuti razmeroma dobro in ne potrebuje bolnišničnega zdravljenja, naj ostane doma. Če potrebuje pregled, pa ga bo zdravnik napotil v triažno ambulanto, kjer ga bodo po potrebi tudi testirali. Novega koronavirusa od drugih okužb dihal ni mogoče ločiti ne s pregledom ne prek pogovora z bolnikom, je pojasnila Beovićeva. Sprva je stroka predvidevala, da bolezen vedno spremljajo vročina, utrujenost, bolečine v mišicah in kašelj. Sčasoma pa se je pokazalo, da se lahko kaže enako kot navaden prehlad – in pri mnogih na enak način tudi mine. Med bolniki, ki bodo ostali doma, jih bo torej veliko prebolevalo druge okužbe dihal. Sklepajo pa, da virus že kroži med prebivalci. Ne gre več le za posamezne primere z jasnim izvorom, ki so jim prej sledili tudi s testiranjem. Novi koronavirus pa je bistveno nevarnejši od drugih okužb s podobnimi znaki. »Smiselno je, da je tak pacient doma v samoizolaciji. S tem preprečimo nadaljnje prenose okužbe,« je poudarila Beovićeva. Pri približno dvajsetih odstotkih bolnikov se razvije pljučnica, ki pri petih odstotkih terja intenzivno zdravljenje. V zelo redkih primerih pa se zgodi, da v resno bolezen napreduje okužba, ki je dolgo potekala kot navaden prehlad brez vročine. Če je bolezen blaga, se ljudje pozdravijo v tednu do dveh, če je huda, pa si opomorejo šele po štirih do šestih tednih zdravljenja.