Če se je v zadnjih dneh zdelo, da je formula 1 še edina, ki je kolikor toliko imuna na koronavirus, se je včeraj spremenilo tudi to. Okužba zaposlenega pri moštvu McLaren, zaradi česar je moralo v karanteno še 14 njegovih sodelavcev, je Mednarodno avtomobilistično zvezo (Fia) in organizatorje prisililo, da odpovejo uvodno dirko sezone v v Melbournu. S tem je močno odleglo predvsem dirkačem, ki so vse od prihoda v Avstralijo odkrito izražali pomisleke o smiselnosti izvedbe preizkušnje. »Sem zelo presenečen, da smo sploh tukaj, in hkrati šokiran, da dirkači sedimo v isti sobi,« je na novinarski konferenci še v četrtek dejal aktualni svetovni prvak Lewis Hamilton, pritrdil pa mu je tudi tekmec iz vrst Ferrarija Sebastian Vettel. »Mislim, da je prav, da se vprašamo, zakaj smo sploh tukaj.«

Odločitev, da se dirko odpove, so vsa moštva pozdravila, po drugi strani pa obsodila neodločnost Fie, ki je po njihovem mnenju predolgo odlašala. »Položaj je danes drugačen kot pred dvema dnevoma in tudi tedaj je bilo drugače kot še dva dneva pred tem. Velik izziv je gledati vnaprej in predvideti, kako se po razpletla situacija, še posebej, ker se stvari spreminjajo tako hitro,« je skušal razložiti vodja formule 1 Chase Carey.

Razvoj dogodkov v zadnjih tednih njemu in sodelavcem nedvomno ne gre na roko, saj so bili zaradi novega koronavirusa že pred časom prisiljeni preložiti veliko nagrado Kitajske, včeraj pa še veliki nagradi Bahrajna in Vietnama, ki bi morali biti na sporedu 22. marca in 5. aprila. Še veliko bolj črn scenarij so sicer napovedali novinarji avtomobilistične revije Autobild, ki trdijo, da se bo nova sezona najverjetneje pričela šele 7. junija z VN Azerbajdžana v Bakuju. »Odločitev, da se VN Bahrajna odpove, je pravilna. Glede na zadnje dogodke je naša prioriteta zaščita zdravja vseh vpletenih,« je dejal šef bahrajnskega dirkališča šejk Isa bin Salman Al Kalif.

Zaradi odpovedane dirke bodo globoko v rdečih številkah pristali prireditelji. Njihova izguba naj bi po nekaterih ocenah znašala kar 35 milijonov evrov, več tisoč dolarjev za prihod v Melbourne in ogled spektakla pa so odšteli tudi številni navijači. »V Melbourne prihajam že vse od leta 2008,« je za Guardian razkril Shane Hyland iz Novega južnega Walesa. »Če sem iskren, bi morali dirko odpovedati že mnogo prej. Zdaj sem ob okoli 3000 dolarjev, za nameček pa si moram poiskati še zgodnji let za domov. Način, kako smo izvedeli za odpoved dirke, je bila porazna. Prejeli nismo nobenih informacij, pozanimati smo se morali s pomočjo mobilne aplikacije. Verjetno bom dobil povrnjen denar za vstopnico, to pa je tudi vse. Številni se počutimo ogoljufane,« jeze ni skrival Hyland, sicer eden od okoli 80.000 ljudi, ki so si ta konec tedna nameravali v živo ogledati dirko v Albert parku.