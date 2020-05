Voditelji ekipe so glasovali za predlog, ki bi znižal zgornjo mejo proračuna za naslednjo sezono za 27 milijonov evrov in bil določen na 132 milijonov evrov. Za leto 2022 bi morali ta znesek zmanjšati na 128 milijonov evrov, v obdobju od 2023 do 2025 pa bodo ekipe lahko porabile največ 123 milijonov evrov.

Vodstvo formule 1 želi s temi ukrepi zmanjšati stroške in hkrati pomagati manjšim moštvom, da postanejo bolj konkurenčna. Sveženj mora zdaj potrditi še krovna zveza za avtomobilistični šport Fia, kar pa naj bi bilo zgolj še formalnost.