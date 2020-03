#reportaža (So)sežigalnice: Famozni Teš kot rešitev

Teš 6 je v Sloveniji sinonim za korupcijo. Projekt izgradnje šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj je bil prepreden z netransparentnimi praksami in zgrešenimi odločitvami, pri katerih so zatajili vsi nadzorni organi. Njegova cena se je v desetletju od priprave do zaključka podvojila. Stal je 1,41 milijarde evrov in se danes ponaša z nazivom ene izmed tridesetih najdražjih zgradb na svetu.