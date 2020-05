»Gre za kazniva dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po drugem in prvem odstavku 240. člena Kazenskega zakona (KZ) ter pranja denarja po prvem, drugem in tretjem odstavku 245. člena KZ in pomoči k navedenima kaznivima dejanjema. Gre za izjemno obsežno zadevo, saj obtožnica obsega 1332 strani, tožilstvo pa je k obtožnici priložilo še 45 prilog. Celoten spis, brez sedaj vloženih prilog, tako obsega več kot 70.000 listov, večina je tiskanih obojestransko, kar pomeni, da je dejansko število strani še enkrat večje,« pravi predsednica celjskega okrožnega sodišča Petra Giacomelli. Ob tem dodaja, da je sodišče odredilo še prevod obtožnice v nemški in francoski jezik. »Šele nato bo sledilo vročanje obtožnice s pravnim poukom o pravici do vložitve ugovora zoper njo,« še pojasnjuje Giacomellijeva. Že zdaj je torej jasno, da bo reševanje tega primera še terjalo določen čas, preden bodo lahko razpisali prvi predobravnavni narok zoper obdolžene, pa čeprav so se obravnave te obsežne in zahtevne zadeve lotili takoj. A strahu, da bi zadeva zastarala, zagotovo ni, pravijo na sodišču, saj imajo preiskovalna dejanja glede na čas izvršitve očitanih kaznivih dejanj 20-letni zastaralni rok, kar pomeni, da je do zastaranja še natanko deset let.

Dobavitelji, svetovalci, direktorji … Tožilstvo očita zlorabo položaja, ponarejanje listin in pranje denarja pri gradnji najdražjega projekta pri nas Teš 6 kar 12 osumljenim. Cena gradnje je iz prvotno načrtovanih 650 milijonov evrov zrasla na neverjetnih 1,41 milijarde evrov. Spornih poslov so osumljeni nekdanji direktor Teš Uroš Rotnik, nekdanji vodja projekta Teš 6 Bojan Brešar, lobist in svetovalec Teša in Alstoma Peter Kotar, direktor podjetja CEE Boštjan Kotar in še trije njihovi nekdanji uslužbenci Jože Dermol, Darko Weiss in Miran Leben, ki so pripravljali razpis za izbiro dobavitelja opreme za Teš 6, Jože Lenart, član komisije za izbiro dobavitelja, Frank Lehmann, nekdanji vodja prodaje elektrarn v družbi Alstom Power, in nekdanji izvršni direktor Alstoma Austria Josef Reisel. Pranja denarja pa sta, poleg Rotnika, osumljena še finančnik Bogdan Pušnik in davčni svetovalec Darko Končan. Osumljeni pravni osebi pa sta francoska družba Alstom Power, ki je danes del ameriške korporacije General Electric, ter podjetje Sol Intercontinental v lasti Petra Kotarja.

Šest let po ovadbi Spomnimo, da je julija lani specializirano tožilstvo na celjsko sodišče poslalo prošnjo za osemmesečno podaljšanje roka za vložitev obtožnice, ki bi jo sicer morali po zakonu vložiti v 15 dneh po končani preiskavi. A izvenobravnavni senat sodišča lahko na predlog tožilstva ta rok podaljša, saj je ta rok prekluzivni oziroma instrukcijski, kar pomeni, da tudi, če je zamujen, nima neposrednih zakonskih posledic. Na specializiranem tožilstvu pa so ob tem spomnili, da je nenazadnje tudi sodišče potrebovalo štiri leta in pol, da je končalo sodno preiskavo. Kriminalisti so začeli prva obvestila o več kot 250 milijonskem vrednem oškodovanju Teša zbirati pred desetimi leti, prve hišne preiskave pa so bile opravljene junija 2012. Dve leti pozneje, oktobra 2014, so na tožilstvo vložili ovadbo, mesec dni pozneje pa je bila na sodišče že vložena zahteva za sodno preiskavo.