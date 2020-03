Najrevnejši otroci bodo ostali brez toplega obroka

Ukrep o zaprtju vzgojno-izobraževalnih zavodov v Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje podpirajo, opozarjajo pa, da bo močno oslabil socialno ogrožene otroke in njihove družine. Za veliko otrok, ki imajo v šoli organizirano redno in uravnoteženo prehrano, so namreč ti obroki edini zdravi in uravnoteženi ali celo sploh edini obrok.