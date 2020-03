Da je prvi iphone na trg prišel leta 2007, je splošno znano. Letnica je običajno zgolj številka. Če pa pomislimo, da so otroci, ki so imeli tedaj 13 let, danes stari že 26 in imajo morda tudi že svoje otroke, se zdi veliko bolj oddaljena. Temu dodajmo podatek, da so otroci, ki so bili stari 13 let, ko je svetovni splet leta 1995 prvič prišel v splošno rabo, danes bliže štiridesetemu letu starosti kot petintridesetemu. Navedeni podatki opozarjajo, da nismo priča zgolj splošnemu staranju prebivalstva, temveč tudi vse večjemu številu odraslih, ki so že vse življenje v stiku s sodobnimi komunikacijskimi tehnologijami. Domačnost v tem okolju se kaže tudi v izdelkih, ki se pojavljajo na trgu.

V prvem valu naprav za spletno povezane odrasle so bili močno prisotni pripomočki za starševstvo. Od pametnih zibk, stekleničk, dud in tudi vse bolj prefinjenih elektronskih varušk. Slednje že dolgo ne ponujajo zgolj opozoril, kdaj so se otroci zbudili. Danes že skoraj nisi »kul«, če nimaš varuške, ki omogoča spletni prenos v živo, prek katerega lahko na mobilniku ali kateri drugi napravi neprestano spremljaš, kaj se dogaja v otrokovi posteljici ali kje drugje. Starševske vohunske naprave so se od tedaj razširile še na sledenje starejšim otrokom, v zadnjem času pa so vse bolj razširjene naprave, ki neprestani nadzor uvajajo nad skupino na nasprotnem koncu starostne lestvice. V vzponu je namreč oprema, ki otrokom spleta, ki so danes že blizu štiridesetih ali celo starejši, omogoča enake prijeme kot pri potomcih uporabiti še pri nadzoru staršev.

Med pestrim naborom naprav tako najdemo pripomočke pametnega doma, ki zaznavajo običajne aktivnosti starejših občanov in njihovim otrokom oziroma skrbnikom posredujejo podatke o nepričakovanih odstopanjih od rutine. Naleteli smo tudi na vložke za čevlje, ki omogočajo GPS-sledenje. Teorija za to napravo je, da tudi bolniki z alzheimerjevo boleznijo stanovanja ne bodo zapustili brez čevljev, zato jih v primeru izginotja lahko vsak hip najdemo. Še najbolj celostno ponudbo pa je na letošnjem sejmu potrošniške elektronike CES v Las Vegasu predstavilo japonsko podjetje Xenoma, ki izdeluje pametna oblačila.

Njihovi pižama in trenirka e-skin sleep & lounge vsebujeta vrsto tipal, ki analizirajo uporabnikovo spanje in temu primerno samodejno prilagodijo pogoje v pametnem domu. Poleg tega omogočajo zaznavanje dnevne aktivnosti in doseganje zastavljenih gibalnih ciljev. Oblačili zaznata celo, kdaj in na kakšen način je njun uporabnik padel, ter o tem nemudoma obvestita za to določene kontaktne osebe.

Tovrstne naprave so sicer res lahko zelo koristne in v določenih primerih znajo celo rešiti življenje, hkrati pa ne gre zanemariti skrbi o morebitnih zlorabah tehnologije. Ne le s strani oseb, ki jo morda vsiljujejo starostnikom, temveč predvsem podjetij, ki jih izdelujejo. Ogromne količine podatkov, ki jih zbirajo takšne naprave, se hranijo na strežnikih podjetij, ki lahko, če so pravno dovolj spretna, z njimi počnejo marsikaj in jih prodajajo marsikomu. V nekaterih državah tudi zavarovalnicam, ki znajo na podlagi ugotovitev nato zvišati zavarovalne premije. Posledično lahko naprave na koncu povzročijo več škode kot koristi.