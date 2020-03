V nadaljevanju svetovnega pokala v biatlonu pred praznimi tribunami v Novem Mestu na Češkem je Jakovu Faku znova uspel skoraj optimalen nastop. S petim mestom v sprintu (10 km) je imel še četrtič to zimo čast udeležbe na cvetlični podelitvi tik ob zmagovalnem odru, na katerem so bili najboljši biatlonci znova v norveško-francoskih barvah.

Pod žarometi, kar Jakovu Faku skozi kariero statistično gledano ni najbolje uspevalo, je zadel vseh deset tarč. Kot še šesterica najboljših med deseterico. Glede na dosedanji potek sezone in tekaško formo pa je bilo pričakovati, da bo v smučini malo hitrejši. Tu so bili seveda znova najboljši Norvežan Johannes Thingnes Boe, ki je slavil 47. zmago v karieri, njegov starejši brat Tarje, Francoz Quentin Fillon Maillet in domačin Michal Krčmar. Razen Čeha je preostala trojica tik pod vrhom razvrstitve svetovnega pokala, kjer ostaja najboljši tokrat šesti Martin Fourcade. Fak se je tako po 18. tekmi sezone z novo vrhunsko uvrstitvijo – četrti oziroma peti je bil že decembra v Hochfilznu, januarja v Oberhofu in februarja v Antholzu – v skupni razvrstitvi približal najboljši deseterici. V nedeljo se bo najboljših trideset udarilo še na tekmi s skupinskim startom. V nedeljo bo tekma štafet, kjer bodo zraven še Klemen Bauer, ki je ujel par točk za 37. mesto, Rok Tršan in Miha Dovžan. Nastopila bo tudi ženska štafeta, a seveda nima tako visokoletečih ciljev kot petouvrščena štafeta svetovnega prvenstva na Tirolskem.

Vse tekme so zaradi grožnje koronavirusa brez publike, ki so jo na Moravskem pričakovali v zavidljivo visokem številu 100.000 obiskovalcev v štirih dneh. Ob tem so sprejeli še nekaj ukrepov. Tako je po tekmi le cvetlična podelitev priznanj najboljšim, ostalega protokola ni. Ni VIP-prostorov niti novinarske konference po tekmi, mešana tekmovalno-novinarska cona je skrčena na minimum, tekmovalce pa kar se da ločujejo od ostalih.