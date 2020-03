Osmo mesto štafete z mladinsko rezervo Alexom Cisarjem in trinajsto mesto Jakova Faka na zaključni preizkušnji s skupinskim startom je slovenski vrhunec biatlonskega konca tedna pred praznimi tribunami v češkem Novem Mestu. Poseben presežek je zagotovo uspeh štafete, ki ji je tudi z rezervistom uspelo ostati v boju s svetovno elito z bistveno večjim izborom najboljših. Na vseh šestih tekmah štafet so bili med najboljšo deveterico in na koncu skupno šesti. Boljše so bile le štafete Norveške, Francije, Nemčije, Rusije in Ukrajine. Dosežka pred sezono ne bi upal napovedovati nihče.

Alex Cisar je v petek zmagal na tekmi mladinskega pokala IBU v nemškem Arberju. Popoldne so ga poklicali na pomoč slovenski reprezentanci v deželo svojega očeta, ker je zbolel eden od četverice, Rok Tršan, a ne za koronavirusom. Mladi Kranjčan je z odliko opravil nalogo zlatega rezervista. Obdržal je osmo mesto, ki so ga pred njim priborili Miha Dovžan, Jakov Fak z drugim in Klemen Bauer s sedmim časom svoje predaje. Cisar je z odliko opravil na strelišču z vsemi zadetimi tarčami in z zelo dobrim tekom odbil napade zasledovalcev. Niti ni podlegel pritisku kot najboljši Čeh Michal Krčmar pri lovu za Cisarjem, po očetu češke krvi. Dosežek štafete je pomemben tudi v luči pokala narodov IBU, kjer imajo dosežki ekipe posebno težo. Slovenija lovi deseto mesto. Verjetno pa bo deseta Belorusija ostala nedosegljiva. Na naslednjem prizorišču v Kontiolahtiju na Finskem sta na sporedu dve tekmi mešanih štafet ob manj konkurenčnih mladih slovenskih biatlonkah. V soboto so na tekmi štafet z 19. mestom prvič ušle krogu zaostanka za zmagovito Norveško.

V lovu na deseterico skupnega seštevka ostaja tudi Jakov Fak, a ima nemara veliko več možnosti. V svetovnem pokalu posameznikov je bil dvanajsti. Na tekmi trideseterice s skupinskim startom je končal kot trinajsti. Za mesto je – tako kot v petek na sprintu – kot peti prehitel vodilnega Martina Fourcada. Znova je bil med najboljšo šesterico tekme v strelskih prvinah. Zadel je 19 od 20 tarč, vendar v smučini tega ni zmogel potrditi. Za najhitrejšim tekačem dneva in tudi zmagovalcem Johannesom Thingnesom Boem je samo v smučini zaostal dve minuti in deset sekund. Trener Uroš Velepec je to pojasnil s tretjo tekmo v treh dneh. Sicer je imela enak spored tudi večina drugih, a denimo Boe si lahko v zadnji predaji kot vodilni norveške štafete privošči sprehod. Omenil je tudi smuči. »Veliko je bilo odvisno od priprave in izbora smuči. V mehkem snegu je bilo delo serviserjev zelo zahtevno, tudi Francozom denimo ni najbolje uspelo,« je pristavil trener Uroš Velepec. Tekme na Moravskem so izpeljali brez občinstva. V štirih dneh so pričakovali več kot sto tisoč navijačev. Na Finskem težav z občinstvom ne bo, sledi Holmenkollen.