Tim Gajser je obrambo naslova svetovnega prvaka začel minuli konec tedna z drugim mestom na dirki v Matterley Basinu za VN Velike Britanije. Po zmagi na uradnem treningu (ker ni bilo mogoče izpeljati kvalifikacijske vožnje, je ta štel kot kvalifikacije) v vetru, dežju, toči in celo snegu ga je v prvi vožnji na blatni progi že v tretjem ovinku zadel Belgijec Jeremy van Horebeek, šampion iz Pečk pri Makolah je padel z motorja – nekaj voznikov je v veliki gneči zapeljalo čez njegov motor – in nato na uvodnem merjenju vmesnega časa držal šele 30. mesto. Z divjo vožnjo se je do konca prebil na osmo, bil pa bi še boljši, če ne bi tik pred ciljem padel.

V drugi vožnji je po odličnem startu vodil od začetka do konca in suvereno zmagal, v skupnem seštevku VN Velike Britanije pa je osvojil drugo mesto (38 točk, enako kot Italijan Antoni Cairoli) za zmagovalcem Nizozemcem Jeffreyjem Herlingsom (47). Po prvih stopničkah v novi tekmovalni sezoni na eni svojih najpriljubljenejših prog je 23-letni Tim Gajser dejal: »Po eni strani sem z razpletom dirke zadovoljen, po drugi pa razočaran in jezen zaradi dveh padcev v prvi vožnji. V njej poleg tega nisem bil najbolj sproščen in tudi moja predstava ni bil najbolj bleščeča. Druga vožnja je bila popolno nasprotje prve: start mi je odlično uspel, linije so bile prave, prav tako tudi hitrost, v vožnji sem spet užival in lahko sem zelo zadovoljen.«

Druga od predvidenih 20 dirk v letošnji sezoni bo danes in jutri v Valkenswaardu na Nizozemskem, kjer bo Gajser želel pokvariti zabavo favoriziranemu domačinu Herlingsu, zmagovalcu uvodne dirke in svetovnemu prvaku iz leta 2018. Zmaga – to je edini cilj 25-letnega Herlingsa, ki lani na domači dirki ni nastopil zaradi poškodbe, pred tem pa je prepričljivo slavil v letih 2018 in 2017. Toda Gajser, ki je bil lani v Valkenswaardu tretji, se s Herlingsovimi željami in cilji ne ubada, ampak gleda zgolj nase: »Z dirkanjem na mivki sem imel v preteklosti velike težave, toda že v lanski sezoni sem se zelo dobro spopadal z njo. Nov Hondin motor se je že na prvi dirki odlično obnesel, zato se veselim novega izziva, čeprav ta proga ne spada med moje najljubše. Vseeno sem imel na Nizozemskem v preteklosti že nekaj dobrih uvrstitev, zato upam in verjamem, da jih lahko tudi ponovim.«

Poleg Gajserja bo nastopil tudi Jan Pancar, ki je v Matterley Basinu v MX2 ostal brez točk (v prvi vožnji 32. mesto, v drugi 26., skupno 29.). Po današnjih kvalifikacijah bo prva vožnja v MXGP jutri ob 13.15, druga ob 16.10, v MX2 pa obe uro prej.