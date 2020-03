Za Tima Gajserja, ki je bil lani v Valkenswaardu v bližini meje z Belgijo na progi z mehko mivko tretji v skupnem seštevku (sedmi in drugi), se je letošnja preizkušnja začela zelo slabo. V sobotnih kvalifikacijah je odlično začel in bil dolgo časa vodilni, potem mu jo je z okvaro elektrike zagodel nov Hondin motor in aktualni svetovni prvak je bil na koncu šele 33., najhitrejši pa je bil devetkratni svetovni prvak, Italijan Antonio Cairoli.

Kljub slabemu izhodiščnemu položaju je Gajser na današnji prvi progi odlično startal, se spretno izognil padcu nekaterih tekmovalcev in se že pred koncem prvega kroga prebil na drugo mesto za Špancem Jorgejem Pradom, svetovnim prvakom v MX2 v minuli sezoni, ki je lani dobil kar 24 startov. Toda že po manj kot treh minutah je šampion iz Pečk pri Makolah prehitel Prada, kmalu zatem pa je vodilni položaj začasno prevzel domači favorit Jeffrey Herlings.

Na eni izmed treh dirk na mivki (pesku) v letošnji sezoni je Gajser v težkih vremenskih razmerah (dež, veter, blato) hitro opravil s Herlingsom, svetovnim prvakom iz leta 2018 in najhitrejšim na VN Nizozemske v Assnu v letih 2017 in 2018. Suvereno se je odpeljal do cilja, na koncu pa je imel več kot 21 sekund naskoka pred domačim šampionom. Nasprotno od sobotnih kvalifikacij, ko se je jezil na motor in ekipo, je bil Tim Gajser po prvi vožnji nasmejan in navdušen: »Na startu sem dobro potegnil, vendar so me drugi tekmovalci zaprli v prvem zavoju. Kljub temu sem našel zelo dobro notranjo linijo, na srečo pa nisem bil vpleten v nobeno nesrečo ali padec. Ko sem enkrat povedel, nisem več pogledal nazaj in sem suvereno nadzoroval potek dirke.«

Tudi slab izhodiščni položaj v drugi vožnji je 23-letni Gajser odlično obrnil sebi v prid in že pred prvim skokom se je prebil na drugo mesto za Herlingsom in takšen vrstni red je ostal do konca dirke. Po izteku rednega dela je Gajser naredil napako in padel čez krmilo motorja na tla, a na srečo brez posledic in prevelike izgube časa ter drugega mesta. Velika nagrada Nizozemske se je na prvih dveh mestih končala z enakim vrstnim redom kot premierna v letošnji sezoni v Matterley Basinu za VN Velike Britanije: prvi Herlings, drugi Gajser. Domačin Jeffrey Herlings (njegov vzdevek je Kralj mivke), ki lani zaradi poškodbe ni vozil na domači dirki, v letih 2017 in 2018 pa je dobil vse štiri vožnje, je bil zelo zadovoljen s skupno zmago – zaradi boljšega dosežka v drugi vožnji – pred domačimi navijači: »Lep občutek je zmagati, še posebno na domači progi. Ni mi jasno, kako je Timu uspelo tako dobro startati in se prebiti v ospredje. Super, da sva najboljša obračunala na progi med sabo in da je vsak od naju dobil eno vožnjo.«

V MX2 je Jan Pancar v razredu MX2 v prvi vožnji osvojil 28. mesto in ostal brez točk, v drugi si je z 20. privozil eno, v skupnem seštevku pa je bil 26. Naslednja dirka za svetovno prvenstvo – če zaradi koronavirusa ne bo odpovedana – bo v nedeljo, 22. marca, v Neuquenu za VN Argentine.